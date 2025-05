De volta à ativa! Lexa retoma aulas de samba: ‘Meu amor’

Após deixar o posto de rainha da Unidos da Tijuca, Lexa retomou as aulas de samba, e internautas especulam uma possível volta ao Carnaval de 2026

Nesta quinta-feira, 29, Lexa mostrou todo seu gingado e compartilhou que voltou às aulas de samba. Após não desfilar este ano pela Unidos da Tijuca, devido ao luto pela perda de sua filha, Sofia, os fãs começam a especular a possibilidade de vê-la novamente na avenida do sambódromo no Carnaval de 2026.

“Eu e meu amor pelo samba” , escreveu a cantora na legenda da publicação.

No vídeo, Lexa aparece ao lado do diretor das Passistas do Tuiuti, que a orienta durante a sequência de passos. No final, ela comemora: “Estou de volta!”, disse.

Muitos internautas celebraram o retorno de Lexa nos comentários. O namorado, Ricardo Vianna, comentou: “Minha rainha!!!”. A mãe da cantora, Darlin Ferrattry, também deixou uma mensagem de apoio: “Bora ser amada e acolhida”. Nos comentários, os fãs encheram Lexa de elogios, como: “Linda” e “Maravilhosa”. Outros questionam:"Que linda! Você vai voltar?".

Confira como foi o retorno de Lexa às aulas de samba:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa deixa o posto de Rainha de Bateria dos Unidos da Tijuca

A cantora Lexa deixou o posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 10, pelo presidente da escola, Fernando Horta, em entrevista ao portal Leo Dias. A artista estreou na agremiação em 2020.

Este ano, se afastou por questões de saúde. Com a artista afastada da folia após a morte da filha, Sofia, a escola decidiu não contar com outra Rainha à frente da bateria nesta edição. De casa, a artista assistiu ao desfile e não conteve as lágrimas ao vê-la cruzar a Marquês de Sapucaí."Bom desfile, minha amada Tijuca. São anos com vocês! Tô aqui torcendo muito por vocês!”, desejou; confira mais detalhes!

