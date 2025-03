Daniela Mercury volta a alfinetar Tony Salles: ‘A gente abre o mar vermelho’

Depois de atrito na madrugada de carnaval, Daniela Mercury manda novo recado para Tony Salles e dispara: ‘Quem sabe ele pede desculpa'

A cantora Daniela Mercury ainda não perdoou o atrito com o cantor Tony Salles durante os blocos de carnaval em Salvador. Os dois viveram um climão quando trocaram farpas em cima de seus trios elétricos na madrugada de terça-feira, 4, por causa da aproximação dos veículos, o que atrapalhou a qualidade do som.

Durante o final da tarde, Daniela subiu no trio novamente para agitar seus foliões e voltou a alfinetar Tony. Em cima do trio, ela disse que poderia abrir espaço para ele passar com seu trio. “O Tony quer passar, né bicho? Se ele quer passar, a gente pode abrir caminho para ele. Pode pedir para Paulo, Ivete. A gente abre o mar vermelho para ele passar. Ele só não cole no meu fundo. 40 anos de carnaval… Vai se lenhar”, afirmou ela.

Em outro momento, Mercury disse para o site G1 que Tony poderia pedir desculpas por ter aproximado demais o seu trio elétrico do veículo dela no carnaval e criado o climão. “Hoje ele sai vestido de mulher, quem sabe ele pede desculpa para a cantora aqui”, afirmou ela, citando o bloco As Muquiranas, no qual os homens saem vestidos com roupas femininas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

O climão no carnaval de Salvador

A equipe de Daniela Mercury informou que o trio de Tony Salles atrasou para sair e outros trios precisaram antecipar a saída para seguir o fluxo do circuito. "Sou da época do encontro de trios, da festa da música no carnaval de Salvador, da magia da percussão e da nossa cultura. Mas a cena que vi no desfile dessa segunda no circuito Barra Ondina foi de desrespeito, principalmente com o público, mas também com a minha artista. O cantor Tony Salles chegou atrasadíssimo no Farol da Barra e nos pediram para passar na frente já que estávamos prontos. Aliás é assim que tem que ser para o carnaval não parar e não atrasar o desfile. Registre-se que seguimos o fluxo do desfile respeitando a distância do trio da nossa frente. O trio do cantor Tony Salles veio colado no nosso trio a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile ao ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos. Ao ponto da Band noticiar isso (que vergonha). E ele justifica dizendo que estava atrasado pro show no camarote. Chegasse no horário então. Quem tem compromisso, não atrasa. Coisa feia. E sabe o que é pior? Encerramos o desfile e ele, que estava atrasado, ainda ficou mais meia hora cantando. Respeite a rainha, Tony Salles", disse a empresária da cantora.

Porém, Tony Salles disse em seu trio que tinha um tempo para cumprir. "A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, as vezes, acabam segurando o percurso e atrasa. O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar", disse ele.