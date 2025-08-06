CARAS Brasil
Busca
Juliana Paes fala sobre seu retorno como rainha de bateria na Viradouro

A atriz Juliana Paes demonstra carinho pela escola Viradouro em suas redes sociais: “Viradouro, que honra receber essa coroa mais uma vez!”

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 06/08/2025, às 20h56

Juliana Paes
Juliana Paes - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira, 6, a atriz Juliana Paes anunciou que estará de volta ao posto de rainha de bateria no carnaval. Ela aceitou o convite para desfilar pela escola Viradouro em 2026 na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. Ela publicou em suas redes sociais o reencontro com a escola carioca de samba, que gerou muita comoção.

Eu tô de volta pra casa, minha Viradouro!!! Um pedido do Mestre Ciça é uma ordem e meu coração, mais uma vez, vai bater mais forte no ritmo do nosso furacão vermelho e branco. Tudo para homenagear nosso amigo Mestre Ciça que vai brilhar como tema da Escola na Sapucaí. Já tô arrepiada só de imaginar. Viradouro, que honra receber essa coroa mais uma vez!”, escreveu a artista em sua publicação.

No vídeo publicado nas redes sociais, Juliana Paes apareceu caminhando pela escola de samba enquanto escutava um convite de seu amigo, Mestre Ciça, para que retorne a ser rainha de bateria no próximo carnaval. “Minha rainha, vamos mergulhar nessa jogada? A sorte está lançada. Não vai ter graça sem você né?”, dizia o convite do amigo. No decorrer do vídeo, Mestre Ciça recebeu a atriz na porta da escola, onde a mesma afirmou: “Faço qualquer coisa pra deixar você feliz”.

A artista se emocionou ao aceitar o convite e ao anunciá-lo em seu perfil. “Faz muito tempo que eu não pisava nesse chão. Mas parece que a gente nunca se afasta de verdade de onde o coração bate mais forte, né? Nossa, eu estou muito lisonjeada, grata, tão surpresa. Voltar a Viradouro, assim, com Ciça nessa homenagem. Meu Deus, é muito inesperado. Eu nunca imaginei. Mas... É como voltar para casa”, declarou ela.

A última vez que Juliana Paes foi rainha de bateria da escola carioca foi em 2008. Além disso, ela esteve à frente da bateria da Grande Rio em 2018 e 2019, quando passou a coroa para a colega de trabalho Paolla Oliveira, em 2020.

Leia também: Ele cresceu! Juliana Paes divide foto rara com o filho caçula em data especial

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

