Cantor pede namorada em casamento durante show no Carnaval; veja o momento

O cantor baiano Vinny Nogueira surpreendeu sua namorada, Micaele Nunes, durante sua apresentação no Carnaval de Salvador na segunda-feira, 3

O cantor baiano Vinny Nogueira surpreendeu sua namorada, Micaele Nunes, durante sua apresentação no Carnaval de Salvador na segunda-feira, 3. Em cima do trio elétrico, ele pediu a companheira em casamento. O momento foi compartilhado nas redes sociais do casal.

Ao chamar a amada no trio, ele declarou: "Essa é minha namorada, mãe do meu filho. Eu queria aproveitar esse momento pra dizer uma coisa. Dizer que eu te amo muito, que eu não errei quando te escolhi. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço nessa vida. Eu sou muito grato a Deus por você estar do meu lado nessa guerra, durante a dificuldade, diante de tudo que a gente já passou. A gente está aqui forte, abaixo de Deus, com certeza".

Em seguida, complementou: "Quero aproveitar esse momento aqui. Achei o momento mais propício pra isso. Você sempre falou que eu tinha que surpreender e eu estou aqui, espero que esteja te surpreendendo". Logo depois, o cantor se ajoelhou e fez o pedido. Muito emocionada, a jovem disse "sim" ao artista, que colocou o anel de compromisso no dedo da aparceira.

Na legenda, ele escreveu: "Pedi a minha namorada em casamento na maior festa de rua e na maior pipoca do mundo! Micaele, eu sou todo derretido por você!!! Te amo". E o momento rendeu elogios dos fãs. "Que massa irmão! Parabéns ao casal, Deus abençoe mais e mais essa união e essa família", disse um.

"Que lindo, irmão. Deus abençoe sempre sua família", desejou outro. "Felicidades meu irmão . Vocês merecem , família linda abençoada por Deus", comentou outra pessoa.

Leia também: Jornalista surpreende ao pedir a namorada em casamento durante reportagem: 'Que lindo'

Veja como foi o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vinny (@vinnynogueira)