Cacau Protásio desiste de desfilar na União da Ilha e expõe o motivo de sua decisão

Motivo para o fim da parceria da atriz Cacau Protásio com a escola de samba União da Ilha é revelado publicamente: ‘Inviabilidade’

A atriz Cacau Protásio comunicou sua decisão de desistir do desfile de carnaval pela escola de samba União da Ilha. Nesta segunda-feira, 17, a equipe dela compartilhou um comunicado oficial com a decisão da artista e explicou o motivo de sua saída da agremiação.

A artista desistiu de desfilar pela agremiação por uma “ ausência de alinhamento sobre sua fantasi a”. Cacau informou que tentou contato com a escola de samba para ter acesso ao desenho de sua fantasia para custear os gastos da fabricação, mas não teve um retorno. Agora, o tempo de produção não é o suficiente para que a fantasia fique pronta até o carnaval.

“É com pesar que a atriz e humorista Cacau Protásio, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar que não participará do desfile da União da Ilha neste carnaval de 2025. A decisão deve-se à falta de alinhamento por parte da escola em relação à sua fantasia, cujo croqui jamais lhe foi enviado. Apesar de inúmeras tentativas de contato, tanto pessoalmente quanto por meio de sua equipe de comunicação, não houve qualquer retorno efetivo para solucionar a questão”, informaram.

E completaram: “ Importante destacar que Cacau Protásio sempre custeou integralmente sua indumentária, desde a aquisição dos materiais até a confecção. No entanto, sem a devida orientação da agremiação e diante do curto prazo disponível, tornou-se inviável viabilizar sua participação no desfile. Ainda assim, este não é um adeus, mas um até breve. Cacau Protásio leva a União da Ilha no coração e segue na torcida pelo sucesso da agremiação e de toda a comunidade, desejando que a escola faça um belíssimo desfile e conquiste o lugar de destaque que merece no Grupo Especial”.

Cacau Protásio está apaixonada

A atriz Cacau Protásio está apaixonada novamente! Cerca de quatro meses após anunciar o fim do casamento de 13 anos com Janderson Pires, ela assumiu que vive um novo relacionamento.

Durante o programa Mais Você, da Globo, a estrela contou que namora com Luan Pedro, que é 14 anos mais jovem do que ela. “Estou me permitindo viver, ser feliz. Eu tive um casamento de quase 13 anos, que deu certo, até certo ponto. E agora, vou completar 50 anos, então estou me permitindo a namorar, a ser feliz, a curtir a vida”, afirmou ela.

E completou: “Tudo que vier agora, eu recebo de coração aberto. Estou vivendo um momento maravilhoso, eu tenho um namoradinho mais novo”.

Cacau Protásio esteve no programa Mais Você por causa de sua participação no The Masked Singer. Ela interpretou a personagem Dona Lurdes no programa musical e foi desmascarada no último domingo, 26.

