Atriz de Mania de Você, Rayssa Bratillieri usou joia mais rara do mundo no Carnaval

No elenco de Mania de Você, Rayssa Bratillieri estreou na Sapucaí pela Grande Rio neste Carnaval usando joia mais rara do mundo em colar milionário

Rayssa Bratillieri (27) brilhou neste Carnaval. A atriz, que entra na reta final de Mania de Você(Globo), estreou na Sapucaí desfilando pela escola de samba Grande Rio e chamou atenção ao usar um colar, avaliado em R$ 1 milhão, com a joia mais rara e densa do mundo.

Destaque do desfile, Rayssa Bratillieri usou uma joia única de osmium cristalino . O metal é considerado um dos mais preciosos e exclusivos do mundo, e foi transformado no colar valioso por Anthony Garcia namorado da atriz. "O verdadeiro amor é tão raro quanto o osmium", diz Garcia, apaixonado.

Essa também foi a estreia do material no Carnaval. O desfile aconteceu na noite desta quarta-feira, 5. "A apresentação do osmium cristalino na maior festa do país promete fazer história e ficar na memória do Carnaval brasileiro", pontua Marcos Saito, diretor-executivo do Osmium-Institute Brazil.

A estrutura cristalina do material precioso torna a peça impossível de falsificar, sendo cerca de 10 mil vezes mais segura do que uma impressão digital, pro exemplo. Atualmente existem 286kg de osmium ainda disponíveis para cristalização, já pertencentes ao Instituto Osmium da Alemanha.

Após brilhar no desfile, a atriz foi até o camarote Alma, em que a joia pôde ser vista de perto por outros carnavalescos. Depois do Carnaval, a joia deverá ser apresentada nos principais eventos internacionais do Osmium-Institute, marcando presença no cenário da alta joalheria e percorrendo mercados globais de luxo.

Em seu perfil do Instagram, Rayssa compartilhou alguns cliques mostrando seu look para a estreia na Sapucaí. Ao longo da semana, ela também mostrou aos seguidores momentos dos ensaios técnicos da Grande Rio.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAYSSA BRATILLIERI EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: