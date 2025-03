Atriz de Mania de Você, Rayssa Bratillieri comenta nota da Grande Rio: 'Força maior'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rayssa Bratillieri também celebrou sua estreia na avenida com a Grande Rio e detalhou joia rara que usou no desfile

Estreante na Sapucaí, Rayssa Bratillieri (27) não esconde a realização de ter desfilado pela Grande Rio. Em sintonia com o samba enredo e a escola, a atriz, que faz parte do elenco de Mania de Você(Globo), comenta a apuração e nota que a agremiação recebeu —sendo a vice-campeã do ano.

"Por força maior fomos vice-campeões, mas eu vi um tuíte que eu concordo totalmente: 'No pódio do público, a Grande Rio sempre esteve em primeiro lugar'", conta a artista, em entrevista à CARAS Brasil. "Foi muito emocionante estar do lado da Grande Rio , eu sabia que a escola viria linda e só comprovou minhas expectativas."

Bratillieri diz que não conteve as lágrimas durante o desfile. Para ela, chegar até o final da avenida representou a superação de um desafio pessoal e profissional. "Quem vê de fora não tem noção do quão desafiador é chegar no final, depois de tanta pressão, agenda, quadra, ensaio de rua... e eu caí de paraquedas nisso. Mas, eu saio com um saldo muito positivo."

Ela foi destaque ao usar um colar avaliado em R$ 1 milhão durante o trajeto. A joia, feita por Anthony Garcia, seu namorado, foi feita com osmium cristalino, um dos materiais mais raros do mundo. Para a atriz, o acessório tornou a noite ainda mais especial.

"Existiam essas três placas [de osmium] no Brasil, e ele já tinha feito um anel para o Osmium Institute. Veio a ideia uns dias antes de produzir esse colar. O Anthony fez o design, e tem umas voltas representando a Grande Rio. Foi um momento muito precioso."

A atriz, que não usou o colar no Desfile das Campeãs no último sábado, 8, explica que, agora, a joia irá rodar o mundo em eventos da alta joalheria. Após completar o circuito, ela deve ser colocada à venda. "É o último metal precioso que foi descoberto no planeta, em pequena quantidade."

