Após muita luta, Preta Gil curte o Carnaval em Salvador: 'Só Deus sabe'

Cantora Preta Gil curte Carnaval em Salvador, na Bahia, após enfrentar cirurgia extensa em 2024 e longa internação; veja

A cantora Preta Gil comemorou sua presença no Carnaval em Salvador, na Bahia, nesta sexta-feira, 28. Após passar por uma cirurgia extensa no final de 2024 e uma longa internação, a famosa surgiu radiante com os seus amigos em um camarote para curtir shows de Ivete Sangalo e Anitta.

Na publicação, a herdeira de Gilberto Gil colocou vídeos chorando e fotos aproveitando ao máximo a oportunidade de poder estar ao vivo na festa. Na legenda, ela falou sobre ter lutado muito para poder estar ali.

"Só Deus sabe como sonhei e lutei pra estar aqui! Carnaval de Salvador, com todo seu axé, magia e poder! Tô aqui pra receber minha dose de cura que vem de vocês!", contou.



"Minha irmã Ivete Sangalo, você me inspira a ser uma pessoa melhor, chorei ao te ver e ouvir suas palavras, só nós sabemos a luta que foi chegar aqui hoje, te amo pra sempre! Anitta, você sacudiu a avenida, também te amo, sou sua fã eterna!", declarou-se para as amigas.

Preta Gil celebra sua ida ao Carnaval de Salvador

Preta Gil está em Salvador, na Bahia, para curtir o Carnaval de 2025 após quase dois meses internada em São Paulo. A cantora viajou para aproveitar a folia ao lado da família e dos amigos.

"Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa", disse ao site Alô Alô Bahia.

Então, Preta comentou que estava ansiosa para chegar em Salvador. "Eu não ia conseguir ficar mais um ano assistindo carnaval pela televisão, como foi em 2023. Em 2024 em vim três dias no camarote [Expresso 2222]. E para mim estar aqui hoje é uma vitória. Foi uma caminhada muito dura, mas com muita vitória", declarou. Confira!

