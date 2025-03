Anitta ganha beijo de moreno misterioso na Sapucaí. Veja as fotos

No último dia de desfiles no Rio de Janeiro, Anitta surge em camarote acompanhada da família e de moreno misterioso, com quem aparece em clima de romance

A cantora Anitta aproveitou a noite de terça-feira, 4, para ir até a Marquês de Sapucaí para acompanhar o último dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. Ela chegou ao local acompanhada de sua família e de um moreno misterioso, com quem ficou em clima de romance.

Em um camarote, a estrela assistiu aos desfiles e foi flagrada bem pertinho do moreno. Os dois ficaram abraçados e ele até deu um beijo no pescoço da artista. Porém, a identidade do rapaz ainda não foi revelada e os dois não revelaram qual é o status da relação deles.

Vale lembrar que Anitta está solteira desde que terminou o namoro com o jogador de futebol Vinicius Souza. Os dois ficaram juntos por cinco meses e anunciaram a separação em janeiro de 2025.

Depois de uma temporada no exterior, Anitta está de volta ao Brasil. Ela construiu uma mansão enorme no Rio de Janeiro para viver e também teve uma agenda intensa de shows antes do carnaval. Ela viajou para várias cidades para apresentar os Ensaios da Anitta, que é seu show de pré-carnaval.

Veja as fotos de Anitta na Sapucaí na galeria abaixo:

Mansão

A cantora Anitta revelou novos detalhes de como é a sua nova mansão. A estrela reformou uma propriedade e a deixou com a sua cara. Agora, o local já está pronto e ela mostrou alguns detalhes da decoração que escolheu.

A casa foi decorada em tons claros na área social, com piso claro e cortinas brancas. Os ambientes também contam com detalhes em madeira, como o corrimão da escada e os móveis.

Um dos detalhes mais chamativos é o lustre gigante em cima da mesa de jantar. O lustre é uma referência ao orixá Omolu, que representa a cura, proteção e sabedoria ancestral. Além disso, a casa está repleta de obras de arte, como um painel enorme na sala e outros quadros especiais.

