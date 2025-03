Ana Castela vive fase solteira e maratona de shows no carnaval: 'Aproveitar cada momento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Castela abre o jogo sobre o carnaval e revela como está vivendo fase solteira nesta época do ano

Ana Castela (21) está vivendo sua fase solteira focada na maratona de shows no carnaval. No último sábado, 1º, a cantora foi atração principal do Carnaval na Cidade, em São Paulo, e agitou foliões com seus maiores hits.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil nos bastidores, a artista conta que não consegue aproveitar a folia como gostaria. No entanto, ela busca levar seus amigos para alguns desses shows para conseguir viver um pouco da magia que a festa popular pode proporcionar.

"Ah, o carnaval é sempre uma época muito especial, né? E eu nunca consegui curtir sem estar trabalhando, então mesmo com uma agenda cheia de shows, aproveito pra levar meus amigos para gente se divertir muito!", conta a artista.

Antes de encarar a maratona de shows em todo Brasil, a boiadeira reforça cuidados com a voz, mente e corpo. "Eu ensaio um tempo antes, me preparando pra que tudo saia perfeito. E, antes de cada show, faço sempre aquecimento vocal, que é super importante. Quero que o dia seja inesquecível para todos que estão ali, então sempre entrego o melhor de mim em cada momento", conta.

No carnaval em São Paulo, a artista buscou mesclar seus hits do gênero sertanejo com músicas de axé. "O show foi pensado com muito carinho! A gente queria trazer uma vibe bem Carnaval, algo bem festivo, dançante, e que envolvesse todo mundo que estava ali curtindo com a gente. Pra isso eu criei um 'bloco' especial com músicas de carnaval com a ideia de fazer o público dançar, cantar e se jogar na festa."



"Eu sou fã de muitos gêneros musicais. Além do sertanejo, escuto muito POP, funk, reggaeton, incluindo músicas internacionais. Eu sempre tento me inspirar em diferentes estilos para trazer algo novo para os meus shows e criar um repertório que todas as pessoas aproveitem. Inclusive estou realizando um sonho e fazendo um álbum com muitas influências latinas e do pop", complementa.

Solteira desde o término do seu relacionamento com Gustavo Mioto (27) em dezembro do ano passado, a cantora está aproveitando sua fase solteira para focar no trabalho e, em tempo livre, curtir um show e outro na companhia dos amigos.

"Vou curtir trabalhando muito, fazendo uma maratona de shows! A minha energia vai estar toda voltada pro palco. Vai ser aquela mistura de trabalho com diversão, né? Claro que vou tentar aproveitar cada momento, mas estou focada em fazer essa festa acontecer", finaliza.

