Alessandra Mattos revela sonho e reflete sobre trajetória no Carnaval: 'Construí a minha história'

Em entrevista à CARAS Brasil, Alessandra Mattos fala sobre relação com o Carnaval e revela que pretende realizar sonho de desfilar grávida na Sapucaí

Alessandra Mattos (47) já foi Rainha de Bateria da Estácio de Sá e hoje desfila como musa da escola. Conhecida como "A Leoa da Estácio", ela afirma que o mais importante é defender sua escola de coração, mas revela em entrevista à CARAS Brasil que sonha em retomar o antigo posto para seu último desfile. "Construí a minha história", reflete sobre sua trajetória no Carnaval.

Paixão pelo samba

Alessandra tem uma ligação profunda com a Estácio de Sá, escola onde iniciou sua trajetória e que considera sua casa. Ela lembra com carinho das raízes familiares no samba, citando seu avô, Ismael Silva (1905-1978), um dos fundadores da Deixa Falar, o que dá à sua história uma dimensão ainda mais simbólica. "Na minha escola, eu desfilo em qualquer posição. Só posso garantir que continuarei", afirma.

Essa identificação com a Estácio não se limita a uma simples posição dentro da escola. Alessandra expressa que a verdadeira essência do Carnaval não está no cargo, mas na dedicação à escola que a formou. "Eu já tinha declarado que eu tinha um sonho de encerrar minha história como rainha onde tudo começou, ficaria muito feliz. Mas, se não rolar, eu já construí a minha história", declara.

Apesar da realização, Alessandra compartilha um sonho que ainda não concluiu: desfilar grávida na Sapucaí: "Já fui rainha, musa, desfilei com personagem principal em comissão de frente. O único sonho que não realizei foi desfilar grávida. E eu pretendo ainda realizar".

Cuidados especiais

Embora o sonho de desfilar grávida ainda não tenha ocorrido, Alessandra já se prepara para enfrentar novos desafios no Carnaval, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Ela compartilha que se cuida fisicamente e voltou à academia após um longo período de ausência, além de se preocupar com a alimentação, evitando gorduras e açúcares.

Para o Carnaval deste ano, a musa confessa que está ainda mais focada em sua preparação, buscando não só o melhor desempenho físico, mas também o bem-estar, contando com o acompanhamento de profissionais, como a Dr.ᵃ Gabrielle Barbiere, que cuida de sua saúde e estética. "Eu notei muita diferença", diz, demonstrando que a dedicação à sua saúde é uma prioridade para ela.

Na avenida

Em seus últimos ensaios, Alessandra tem mostrado o que significa ser uma guerreira do samba. No ensaio técnico mais recente, ela brilhou como uma das principais figuras da escola e conquistou o público com o samba no pé. Vestida de leão, símbolo da Estácio, ela encantou com a energia e simpatia.

Com o enredo O Leão se Engerou em Encantado Amazônico, a Estácio de Sá promete um desfile repleto de magia e força, e Alessandra estará lá para dar o seu máximo. "O coração está a mil, no ensaio técnico já foi maior emoção, imagina no desfile", confessa.

Para Alessandra, o Carnaval é um compromisso com a sua comunidade, e ela está disposta a continuar brilhando na avenida, mostrando que sua história é uma construção contínua e repleta de momentos inesquecíveis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Mattos (@alemattosoficial)

Leia também: Thaila Ayala desabafa sobre maternidade: 'Não consigo entender como vivia antes deles'