Alane Dias machuca o bumbum em desfile da Grande Rio no carnaval

A ex-BBB Alane Dias foi flagrada com o bumbum sangrando durante desfile da escola de samba Grande Rio no carnaval do Rio de Janeiro

A ex-BBB e bailarina Alane Dias viveu um perrengue no desfile da escola de samba Grande Rio no último dia de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro. Na madrugada desta quarta-feira, 4, ela cruzou a Marquês de Sapucaí com uma fantasia colorida e repleta de brilhos. Porém, um detalhe do look machucou a morena.

Alane foi flagrada com o bumbum machucado e sangrando durante o desfile. A parte das costas da fantasia foi feita com várias pedrarias brilhantes e o look machucou a artista. O atrito da fantasia com o corpo da musa fez arranhões, que acabaram sangrando em determinado momento do desfile.

Apesar do perrengue, Alane não perdeu o samba no pé e se manteve firme e feliz até o final do desfile. Ao ser questionada sobre o machucado, ela disse que foi só um pouco e que fazia parte do carnaval.

Alane Dias chama atenção ao posar com look ousado na neve

Alane Dias, ex-participante do BBB 24, esteve recentemente na Geórgia e chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novas fotos de sua viagem. Em suas redes sociais, a atriz dividiu uma sequência de cliques exibindo seu corpo sarado ao posar com um biquíni dourado e botas, enquanto faz várias poses na neve.

Na legenda, a paraense falou sobre a temperatura. "Do calor de Belém pra neve da Geórgia", escreveu ela na legenda. O post recebeu vários elogios. "Coisa mais linda, gente", disse um seguidor. "Esquentou", comentou outro. "Perfeição existe", falou uma fã. "A coragem, meu pai", observou mais uma; confira os registros!

