Adriane Galisteu defende Virginia após críticas por posto na Grande Rio

Em série documental, Adriane Galisteu sai em defesa de Virginia Fonseca, que está sendo criticada por sua estreia como rainha de bateria

A apresentadora Adriane Galisteu decidiu se posicionar em apoio a Virginia Fonseca, que recentemente assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio e passou a ser criticada por sua relação ainda recente com o samba. A apresentadora, de 52 anos, comentou sobre o assunto durante a 2ª temporada de Barras Invisíveis, série documental que explora sua vida pessoal e profissional.

Galisteu foi categórica ao comentar a escolha da influenciadora digital para a Grande Rio: “É genuíno que ela esteja lá. Por que não?”, questionou.

Ela argumentou que o convite partiu da própria escola de samba e deve ser respeitado. "Mesmo que ela não esteja acostumada com o Carnaval, ela foi convidada. [...] A Grande Rio escolheu ela e tudo bem, assim como um dia escolheu outras pessoas também", completou.

A apresentadora também fez um alerta sobre o que percebe como exagero nas cobranças em torno do Carnaval. "Não existe essa censura, essa chatice, uma militância onde não combina a militância. Se tem um lugar que não combina essa bandeira, é no Carnaval. Porque senão o Carnaval vai deixar de ser o Carnaval, para virar uma outra coisa", desabafou, sem esconder sua insatisfação com certos discursos que, segundo ela, acabam com a leveza da festa.

“Eu posso estar onde eu quiser”

Com décadas de experiência nos desfiles de carnaval, a atual rainha de bateria da Unidos da Tijuca aproveitou para comentar sobre as críticas que recebe. "Eu pertenço ao Carnaval. Meu lugar também é no Carnaval. Aliás, meu lugar é onde eu bem quiser estar. Não vem ninguém querer meter o bedelho onde eu tenho que estar, onde eu posso estar. Eu posso estar onde eu quiser”, declarou.

Ela criticou as tentativas de deslegitimar sua trajetória ou a de outras mulheres no samba: “Eu não vou admitir que ninguém fale nem do meu samba, nem de quem eu sou, nem do que não é o meu lugar. Ai da pessoa de falar isso para mim.”

