Viaje como uma estrela: 5 destinos queridinhos dos famosos para você conhecer

De praias paradisíacas a vilarejos charmosos, esses lugares fazem sucesso entre os famosos e podem estar no seu próximo destino também; veja a lista
Se tem uma coisa que a gente ama é acompanhar os cliques das férias dos famosos. Seja no feed do Instagram ou nos stories com paisagens de tirar o fôlego, uma coisa é certa: eles sabem escolher bem onde descansar, relaxar (ou ostentar!).
E o melhor? Muitos desses lugares incríveis também estão ao alcance do seu bolso (ou pelo menos do seu planejamento). Selecionamos 5 destinos — nacionais e internacionais — que estão sempre nos roteiros das celebridades brasileiras. Bora preparar a mala e fingir costume?
Noronha é quase uma “praia VIP” dos famosos. Ludmilla, Brunna Gonçalves, Juliana Paes, Giovanna Lancellotti, Thales Bretas, Bruno Gagliasso e família... a lista é longa e só cresce. O arquipélago é conhecido por suas praias de águas cristalinas, trilhas ecológicas e clima intimista.
Além da beleza surreal, Noronha também oferece hospedagens charmosas, pousadas de luxo e experiências únicas, como mergulho com tartarugas e pôr do sol no famoso Mirante do Boldró.
Dica celeb: Quer fotos dignas de feed? Vá até a Praia do Sancho, considerada uma das mais bonitas do mundo!
Outro cantinho amado pelos famosos é Porto de Galinhas. Com suas piscinas naturais, jangadas coloridas e águas mornas, o destino conquistou Sheron Menezzes, Fabiana Karla e Yudi Tamashiro.
O lugar tem estrutura para todos os bolsos, desde resorts pé na areia até pousadinhas românticas. Além disso, fica a apenas uma hora de Recife, o que facilita o acesso.
Dica celeb: Programe o passeio de jangada nas marés mais baixas para ver os peixinhos bem de perto. Instagramável demais!
Itacaré é aquele tipo de destino que mistura agito com paz. Ideal pra quem curte trilha, cachoeira, praia deserta e, claro, surf! Deborah Secco, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Viviane Araújo já se renderam aos encantos do lugar.
A vibe é mais roots, com uma pegada ecológica e gastronômica ao mesmo tempo. As praias de Havaizinho e Engenhoca são imperdíveis.
Dica celeb: Reserve um fim de tarde no mirante da Praia do Resende com um drink na mão. Pura energia baiana!
Trancoso é onde o estilo boho-chic encontra a sofisticação. Com um centrinho charmoso (o famoso “Quadrado”), pousadas luxuosas e praias cinematográficas, o vilarejo já recebeu Claudia Raia, Giovanna Ewbank e muitas modelos internacionais.
É o tipo de destino que mistura glamour com simplicidade, do jeito que os famosos amam. Por lá, tudo parece saído de um editorial de revista.
Dica celeb: Vá ao menos uma vez ao barzinho no Quadrado à noite. Tem música ao vivo e energia única!
Além dos paraísos tropicais brasileiros, os famosos também arrumam as malas para fora do país. Veja alguns dos lugares que bombaram nos últimos anos:
Tailândia: Marina Ruy Barbosa celebrou uma cerimônia budista no país, em uma viagem marcante que uniu espiritualidade e paisagens exóticas.
Punta Cana (República Dominicana): Anittaaproveitou as areias brancas e o luxo caribenho em um resort exclusivo e compartilhou tudo com os fãs.
Europa em alta: Juliette esteve em Barcelona para shows com a família Gil e viveu até um "perrengue fashion" ao visitar pontos turísticos da cidade.
Destinos exóticos: Gaby Amarantos curtiu férias no Suriname, Letícia Spiller se encantou com a Índia e posou em frente ao Taj Mahal, e Anitta aproveitou as paisagens congeladas da Islândia em uma viagem cinematográfica.
Dica celeb: Se quiser seguir os passos das estrelas, invista em viagens fora do comum. Quanto mais “diferentão” o destino, maior o hype!
Os famosos estão sempre um passo à frente nas trends, inclusive nas viagens. Mas a boa notícia é que muitos desses destinos estão acessíveis para quem quer viver uma experiência única, com direito a cenário de novela e vibe de celebridade.
Então, já pode abrir a aba do navegador, montar o seu roteiro e se preparar para dizer: "Alô, Noronha? Cheguei!"
Ver essa foto no Instagram
|Grávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'
|Médico alerta sobre doença de filha de Renato Gaúcho: 'Condição neurológica'
|Renata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'
|Filha caçula de Heloisa Perissé decide mudar de país
|Nadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'
|Vale Tudo: Saiba como Afonso desmascara Fátima e a flagra com César
|Cissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'
|10 destinos internacionais imperdíveis para explorar em 2025
|Barbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'
|Gisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja