Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Viaje como uma estrela: 5 destinos queridinhos dos famosos para você conhecer
Caras Indica / Surreal!

Viaje como uma estrela: 5 destinos queridinhos dos famosos para você conhecer

De praias paradisíacas a vilarejos charmosos, esses lugares fazem sucesso entre os famosos e podem estar no seu próximo destino também; veja a lista

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 10h12

Destinos dos famosos - Reprodução/Instagram
Se tem uma coisa que a gente ama é acompanhar os cliques das férias dos famosos. Seja no feed do Instagram ou nos stories com paisagens de tirar o fôlego, uma coisa é certa: eles sabem escolher bem onde descansar, relaxar (ou ostentar!).

E o melhor? Muitos desses lugares incríveis também estão ao alcance do seu bolso (ou pelo menos do seu planejamento). Selecionamos 5 destinos — nacionais e internacionais — que estão sempre nos roteiros das celebridades brasileiras. Bora preparar a mala e fingir costume?

1. Fernando de Noronha (PE): o paraíso queridinho das celebs

Noronha é quase uma “praia VIP” dos famosos. Ludmilla, Brunna Gonçalves, Juliana Paes, Giovanna Lancellotti, Thales Bretas, Bruno Gagliasso e família... a lista é longa e só cresce. O arquipélago é conhecido por suas praias de águas cristalinas, trilhas ecológicas e clima intimista.

Além da beleza surreal, Noronha também oferece hospedagens charmosas, pousadas de luxo e experiências únicas, como mergulho com tartarugas e pôr do sol no famoso Mirante do Boldró.

Dica celeb: Quer fotos dignas de feed? Vá até a Praia do Sancho, considerada uma das mais bonitas do mundo!

2. Porto de Galinhas (PE): o “Caribe brasileiro” dos artistas

Outro cantinho amado pelos famosos é Porto de Galinhas. Com suas piscinas naturais, jangadas coloridas e águas mornas, o destino conquistou Sheron Menezzes, Fabiana Karla e Yudi Tamashiro.

O lugar tem estrutura para todos os bolsos, desde resorts pé na areia até pousadinhas românticas. Além disso, fica a apenas uma hora de Recife, o que facilita o acesso.

Dica celeb: Programe o passeio de jangada nas marés mais baixas para ver os peixinhos bem de perto. Instagramável demais!

3. Itacaré (BA): natureza, surf e good vibes

Itacaré é aquele tipo de destino que mistura agito com paz. Ideal pra quem curte trilha, cachoeira, praia deserta e, claro, surf! Deborah Secco, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Viviane Araújo já se renderam aos encantos do lugar.

A vibe é mais roots, com uma pegada ecológica e gastronômica ao mesmo tempo. As praias de Havaizinho e Engenhoca são imperdíveis.

Dica celeb: Reserve um fim de tarde no mirante da Praia do Resende com um drink na mão. Pura energia baiana!

4. Trancoso (BA): rústico, chic e badalado

Trancoso é onde o estilo boho-chic encontra a sofisticação. Com um centrinho charmoso (o famoso “Quadrado”), pousadas luxuosas e praias cinematográficas, o vilarejo já recebeu Claudia Raia, Giovanna Ewbank e muitas modelos internacionais.

É o tipo de destino que mistura glamour com simplicidade, do jeito que os famosos amam. Por lá, tudo parece saído de um editorial de revista.

Dica celeb: Vá ao menos uma vez ao barzinho no Quadrado à noite. Tem música ao vivo e energia única!

5. Fora do Brasil: os destinos internacionais favoritos dos artistas

Além dos paraísos tropicais brasileiros, os famosos também arrumam as malas para fora do país. Veja alguns dos lugares que bombaram nos últimos anos:

  • Tailândia: Marina Ruy Barbosa celebrou uma cerimônia budista no país, em uma viagem marcante que uniu espiritualidade e paisagens exóticas.

  • Punta Cana (República Dominicana): Anittaaproveitou as areias brancas e o luxo caribenho em um resort exclusivo e compartilhou tudo com os fãs.

  • Europa em alta: Juliette esteve em Barcelona para shows com a família Gil e viveu até um "perrengue fashion" ao visitar pontos turísticos da cidade.

  • Destinos exóticos: Gaby Amarantos curtiu férias no Suriname, Letícia Spiller se encantou com a Índia e posou em frente ao Taj Mahal, e Anitta aproveitou as paisagens congeladas da Islândia em uma viagem cinematográfica.

Dica celeb: Se quiser seguir os passos das estrelas, invista em viagens fora do comum. Quanto mais “diferentão” o destino, maior o hype!

Quem disse que só famoso viaja bem?

Os famosos estão sempre um passo à frente nas trends, inclusive nas viagens. Mas a boa notícia é que muitos desses destinos estão acessíveis para quem quer viver uma experiência única, com direito a cenário de novela e vibe de celebridade.

Então, já pode abrir a aba do navegador, montar o seu roteiro e se preparar para dizer: "Alô, Noronha? Cheguei!"

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

