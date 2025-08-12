Quatro anos sem Tarcísio Meira: 5 filmes que o ator já atuou

Quatro anos da morte de Tarcísio Meira. Conhecido como um dos maiores nomes da atuação brasileira, descubra cinco filmes que o ator participou
Há quatro anos, o Brasil perdeu um de seus maiores ícones da televisão e do cinema: Tarcísio Meira (1935–2021). O ator, que faleceu em 2021 devido complicações da COVID-19, deixou um legado inesquecível tanto em novelas quanto no cinema.
Com uma carreira que atravessou gerações e emocionou milhares de fãs, Tarcísio Meira ficou marcado por suas atuações intensas e por sua presença imponente nas telonas do cinema e nas telas de TV. Confira cinco filmes em que este ícone da atuação se destacou e fez história.
Este filme trata, em seu enredo, problemas de injustiças sociais como preconceito racial e social, bem como a luta contra o poder dos coronéis. O longa foi o primeiro de Tarcísio Meira, onde contracenou com o famoso humorista Amácio Mazzaropi (1912-1981).
Foi lançado durante as comemorações do centésimo quinquagésimo aniversário da Independência do Brasil em 1972. O filme mostra de maneira romantizada o processo que levou à emancipação política do Brasil em relação a Portugal.
Na trama, Tarcísio Meira interpretou D. Pedro I, Imperador do Brasil. O filme também retrata outros eventos como o caso extraconjugal do monarca com a Marquesa de Santos, interpretada por Glória Menezes (90), esposa do ator.
Após ser atropelado, e prestes a morrer, um homem pede a Arandir (Ney Latorraca) que lhe dê um beijo na boca. O fato vira notícia na imprensa sensacionalista, e o homem que deu o beijo passa a ser alvo de preconceitos populares reprimidos. A polícia, por sua vez, começa a investigá-lo, supondo que o acidente tenha sido um assassinato.
Este é mais um filme protagonizado por Tarcísio Meira que retrata a história de Boca de Ouro, um criminoso que, ainda bebê, fora abandonado pela mãe, torna-se líder de uma quadrilha de narcotraficantes no banheiro imundo da gafieira Imperadores do Jacarezinho.
Neste filme, Tarcísio Meira explorou seu lado cômico interpretando Ramon Velasco que viaja com o filho Lalau Velasco (Gregório Duvivier). Lalau que já foi um ator de novelas, naquele momento estava fazendo stand-up comedy baseado em seu pai, para conseguir financiar um espetáculo futuro.
Leia mais: Da arte para vida real: A incrível história de amor de Tarcísio Meira e Glória Menezes
