Quatro anos sem Tarcísio Meira: 5 filmes que o ator já atuou

Quatro anos da morte de Tarcísio Meira. Conhecido como um dos maiores nomes da atuação brasileira, descubra cinco filmes que o ator participou

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 14h33

Tarcísio Meira faleceu devido complicações da COVID-19 - Foto: João Miguel Júnior/Globo
Há quatro anos, o Brasil perdeu um de seus maiores ícones da televisão e do cinema: Tarcísio Meira (1935–2021). O ator, que faleceu em 2021 devido complicações da COVID-19, deixou um legado inesquecível tanto em novelas quanto no cinema.

Com uma carreira que atravessou gerações e emocionou milhares de fãs, Tarcísio Meira ficou marcado por suas atuações intensas e por sua presença imponente nas telonas do cinema e nas telas de TV. Confira cinco filmes em que este ícone da atuação se destacou e fez história.

1. Casinha Pequenina (1963)

Este filme trata, em seu enredo, problemas de injustiças sociais como preconceito racial e social, bem como a luta contra o poder dos coronéis. O longa foi o primeiro de Tarcísio Meira, onde contracenou com o famoso humorista Amácio Mazzaropi (1912-1981).

2. Independência ou Morte (1972)

Foi lançado durante as comemorações do centésimo quinquagésimo aniversário da Independência do Brasil em 1972. O filme mostra de maneira romantizada o processo que levou à emancipação política do Brasil em relação a Portugal.

Na trama, Tarcísio Meira interpretou D. Pedro I, Imperador do Brasil. O filme também retrata outros eventos como o caso extraconjugal do monarca com a Marquesa de Santos, interpretada por Glória Menezes (90), esposa do ator.

3. O Beijo no Asfalto (1980)

Após ser atropelado, e prestes a morrer, um homem pede a Arandir (Ney Latorraca) que lhe dê um beijo na boca. O fato vira notícia na imprensa sensacionalista, e o homem que deu o beijo passa a ser alvo de preconceitos populares reprimidos. A polícia, por sua vez, começa a investigá-lo, supondo que o acidente tenha sido um assassinato.

4. Boca de Ouro (1990)

Este é mais um filme protagonizado por Tarcísio Meira que retrata a história de Boca de Ouro, um criminoso que, ainda bebê, fora abandonado pela mãe, torna-se líder de uma quadrilha de narcotraficantes no banheiro imundo da gafieira Imperadores do Jacarezinho.

5. Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo! (2011)

Neste filme, Tarcísio Meira explorou seu lado cômico interpretando Ramon Velasco que viaja com o filho Lalau Velasco (Gregório Duvivier). Lalau que já foi um ator de novelas, naquele momento estava fazendo stand-up comedy baseado em seu pai, para conseguir financiar um espetáculo futuro. 

Leia mais: Da arte para vida real: A incrível história de amor de Tarcísio Meira e Glória Menezes

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

