Poderosas do Cerrado: Conheça a vida de 6 socialites de Goiânia

Doc-reality do GNT e Globoplay faz um mergulho no protagonismo feminino de Goiânia. Confira um compilado com o perfil das protagonistas

Veja só que luxo! Em meio aos grandes eventos mais exclusivos da alta sociedade de Goiânia e da vida no campo, que o público vai mergulhar no universo das Poderosas do Cerrado. Ao longo de dez episódios, a atração inédita mostra o cotidiano de seis mulheres que se destacam na elite de Goiânia e apresenta a cidade como protagonista, muito além dos estereótipos.

O doc-reality estreia dia 29 de outubro no Globoplay, para assinantes do plano premium, e no dia seguinte, às 21h45, no GNT. Quem já está ansioso em acompanhar a obra, abaixo, confira um compilado com o perfil das protagonistas do novo reality do canal.

1. Andréa Mota

Ela é empresária, dona de fazenda, de imóveis e de uma empresa de envasamento. Está casada há 30 anos com Fernando e é mãe de cinco filhos, os três mais novos com o atual marido, e os dois mais velhos são do casamento que teve com o cantor Leandro, que faleceu em 1998. E

la conta que é avessa aos excessos e que seu maior prazer é receber os familiares e amigos em casa, mas é apaixonada por joias e bolsas, principalmente, das grifes Louis Vuitton e Chanel.

2. Roseli Tavares

É pecuarista, dona de cinco fazendas de criação de bois. Nasceu rica e aprendeu o ofício da terra com a família. Apesar do jeito simples, que gosta de ressaltar, não dispensa o luxo de hotéis cinco estrelas, restaurantes com estrelas Michelin e bolsas Hermès.

Casada, mãe de dois filhos e avó, ela vive no campo, onde gosta de colocar os pés, as mãos e as botas caríssimas na terra. Mesmo com o jeito extrovertido, se diz reservada e cautelosa com o que expõe sobre sua vida.

3 e 4. As irmãs Tana e Cristal Lobo

Estão entre os nomes mais requisitados do país. Há fila de espera para conseguir uma festa ou evento produzido pela empresa delas, a Vero. Se conhecem e se completam profundamente, mas brigam sem filtros.

Mães, empresárias e companheiras, as irmãs vêem o dinheiro como consequência do trabalho suado. As duas, assumidamente, gostam de marcas, ou como dizem, “coisas de qualidade”. Além disso, são adeptas de viagens de lazer e bons restaurantes.

5. Thaily Semensato

É empresária e dona, ao lado do marido, da Casa da Bebida, a maior distribuidora online de destilados do Brasil. Natural do Paraná, viu a vida mudar ao ir morar em Goiânia, e então, a empresária do interior que usava Carmen Steffens pôde comprar sua primeira Dolce & Gabbana.

Tem uma vida agitada e divide sua rotina entre a criação dos filhos, trabalho, academia e eventos. Se considera poderosa, que, na sua visão, é mais importante do que ser apenas rica.

6. Layla Monteiro

É influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores e queridinha das marcas voltadas para o público A+. Nas redes sociais, mostra seu dia a dia e fala sobre como é viver com o diagnóstico de esclerose múltipla. Afirma que tem uma legião de fãs que a defendem e torcem por ela e conta que nunca levou hate ou foi cancelada.

Sua fortuna foi construída com o trabalho na internet. Mesmo quando expõe seu closet repleto de Chanel, sua grife do coração, ou a coleção de bolsas Birkin, garante que não beira à ostentação.

