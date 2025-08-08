CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. Perfumes que fixam: 5 opções certeiras para o Dia dos Pais
Caras Indica / PRESENTE

Perfumes que fixam: 5 opções certeiras para o Dia dos Pais

Opções de perfumes que marcam presença e transformam o Dia dos Pais em um momento inesquecível.

CARAS Brasil Publicado em 08/08/2025, às 20h21

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Imagem ilustrativa - Foto: Freepik
Imagem ilustrativa - Foto: Freepik

O Dia dos Pais, comemorado neste ano no domingo, 10, é mais do que uma data no calendário. É a oportunidade perfeita para celebrar histórias, abraços e memórias que atravessam gerações. Escolher um presente para esse momento especial vai muito além de algo material. Pensando nisso, a CARAS Brasil lista cinco perfumes masculinos que fixam na pele para você presentear o seu genitor.

Malbec (O Boticário) — cerca de R$199,90

Um clássico indiscutível da perfumaria nacional, apostar no Malbec é garantir sofisticação e presença. Com notas amadeiradas intensas que evocam carvalho e ameixa, oferece excelente fixação, ideal para um pai que quer deixar sua marca, seja no almoço em família ou numa saída mais formal. 

Essencial Exclusivo (Natura) — entre R$100 e R$150

Elegância acessível em forma de fragrância. O Essencial Exclusivo combina especiarias quentes e uma base amadeirada envolvente. É um perfume que se distingue pela versatilidade: discreto o suficiente para o dia, marcante o bastante para compromissos especiais. 

Empire (Hinode) — em torno de R$130
Um destaque premiado no universo nacional de perfumaria, o Empire traz uma maturidade olfativa que transita entre o refinado e o moderno. Com boa fixação e personalidade marcante, é uma excelente opção para o pai que valoriza fragrâncias distintas sem abrir mão do custo-benefício.

Stark (Mahogany) — aproximadamente R$130

Leve e sofisticado, o Stark aposta em notas amadeiradas com leve toque cítrico — perfeito para os dias quentes ou para quem prefere aromas mais suaves e frescos ao longo do dia. Um presente delicado e certeiro para pais que gostam de fragrâncias sutis, porém memoráveis. 

LEIA TAMBÉM:Dia dos Pais: 4 produtos por menos de R$ 200 para presentear na data

Impression In Black (Eudora) — em torno de R$170

Para os pais que não fogem de presença marcante, essa fragrância traz uma combinação poderosa de especiarias, couro e madeiras nobres. Com projeção alta e durabilidade de até 10 horas, é ideal para ocasiões que pedem personalidade e entrega olfativa impecável.

perfumes

Leia também

CINEMA

Nesse Dia dos Pais, confira lista de documentários que provocam reflexão sobre a paternidade - Foto: Divulgação/Apple TV+

Especial Dia dos Pais: 5 documentários que refletem sobre a paternidade

CINEMA

Dia dos Pais: filmes que pais e filhos fizeram juntos - Reprodução/Divulgação

Dia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos

VEJA LISTA!

Confira 4 presentes especiais para o Dia dos Pais - Foto: Freepik

Dia dos Pais: 4 produtos por menos de R$ 200 para presentear na data

Diversão garantida!

Veja sugestões de filmes para curtir o Dia dos Pais com todos juntos - Reprodução/gettyimages

Especial Dia dos Pais: 13 filmes perfeitos para curtir com a família

TURISMO

Saiba cinco atrações e eventos imperdíveis para conhecer em Olímpia, no interior de São Paulo - Divulgação

5 atrações imperdíveis para visitar em Olímpia, no interior de São Paulo

FILMES E SÉRIES

Veja dez adaptações literárias que serão lançadas como filmes e séries em 2025 - Reprodução/Instagram

10 adaptações imperdíveis de livros para filmes e séries em 2025

Últimas notícias

Flor Gil e Preta GilFlor Gil desabafa no dia que Preta Gil faria 51 anos: 'Queria ter tido mais tempo'
Semana foi agitada no mundo dos famososMorte de Arlindo Cruz, transplante de Faustão e boatos sobre Alcione marcam semana
Graciele Lacerda, Clara e Camilla CamargoGraciele Lacerda encanta ao mostrar Clara com Camilla Camargo: 'Minha maninha'
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo LessaCamilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim
FaustãoTransplante de Fígado de Faustão: Especialista diz quando é necessário
Mumuzinho e Arlindo CruzMumuzinho chora em gravação de homenagem a Arlindo Cruz
Arlindo Cruz e Regina CaséRegina Casé lamenta a morte de Arlindo Cruz e relembra o trabalho juntos no ‘Esquenta'
João Silva e FaustãoJoão Silva atualiza quadro de saúde de Faustão após transplantes
Preta Gil e GominhoGominho comove ao falar de Preta Gil: 'Minha maior saudade'
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade