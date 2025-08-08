Perfumes que fixam: 5 opções certeiras para o Dia dos Pais

Opções de perfumes que marcam presença e transformam o Dia dos Pais em um momento inesquecível.
O Dia dos Pais, comemorado neste ano no domingo, 10, é mais do que uma data no calendário. É a oportunidade perfeita para celebrar histórias, abraços e memórias que atravessam gerações. Escolher um presente para esse momento especial vai muito além de algo material. Pensando nisso, a CARAS Brasil lista cinco perfumes masculinos que fixam na pele para você presentear o seu genitor.
Malbec (O Boticário) — cerca de R$199,90
Um clássico indiscutível da perfumaria nacional, apostar no Malbec é garantir sofisticação e presença. Com notas amadeiradas intensas que evocam carvalho e ameixa, oferece excelente fixação, ideal para um pai que quer deixar sua marca, seja no almoço em família ou numa saída mais formal.
Essencial Exclusivo (Natura) — entre R$100 e R$150
Elegância acessível em forma de fragrância. O Essencial Exclusivo combina especiarias quentes e uma base amadeirada envolvente. É um perfume que se distingue pela versatilidade: discreto o suficiente para o dia, marcante o bastante para compromissos especiais.
Empire (Hinode) — em torno de R$130
Um destaque premiado no universo nacional de perfumaria, o Empire traz uma maturidade olfativa que transita entre o refinado e o moderno. Com boa fixação e personalidade marcante, é uma excelente opção para o pai que valoriza fragrâncias distintas sem abrir mão do custo-benefício.
Stark (Mahogany) — aproximadamente R$130
Leve e sofisticado, o Stark aposta em notas amadeiradas com leve toque cítrico — perfeito para os dias quentes ou para quem prefere aromas mais suaves e frescos ao longo do dia. Um presente delicado e certeiro para pais que gostam de fragrâncias sutis, porém memoráveis.
Impression In Black (Eudora) — em torno de R$170
Para os pais que não fogem de presença marcante, essa fragrância traz uma combinação poderosa de especiarias, couro e madeiras nobres. Com projeção alta e durabilidade de até 10 horas, é ideal para ocasiões que pedem personalidade e entrega olfativa impecável.
