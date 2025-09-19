O dorama que mistura amor proibido e ficção científica chegou ao Globoplay – CARAS Indica

Derretendo Pouco a Pouco chega ao Globoplay com uma história envolvente e propósito marcante

O universo dos doramas ganhou um novo destaque no Brasil com a chegada de Derretendo Pouco a Pouco ao catálogo do Globoplay. A trama, que mistura romance, ficção científica e dilemas humanos, promete conquistar os fãs do gênero ao apresentar uma história inusitada sobre tempo, amor e sobrevivência.

O lançamento, que ocorre nesta quinta-feira, 18, faz parte da expansão do streaming da Globo em produções internacionais de sucesso, e é justamente por essa mistura envolvente que CARAS Indica a novidade.

A série começa em 1999, quando Ko Mi-Ran (Won Jin Ah), uma jovem em busca de independência financeira, e Ma Dong-Chan (Ji Chang Wook), um produtor de TV renomado, aceitam participar de um ousado experimento de criogenia. O plano era simples: permanecer apenas 24 horas em cápsulas de congelamento. Mas algo sai do controle, e os dois despertam apenas em 2019, duas décadas depois, em um mundo completamente transformado.

Apesar de manterem a aparência e as lembranças da época em que foram congelados, os protagonistas precisam encarar o desafio de viver em uma realidade desconhecida. E o choque cultural é apenas o começo: ao descobrirem as falhas do experimento, percebem que agora não podem ultrapassar a temperatura corporal de 33°C.

Nesse cenário, nasce uma história de amor intensa, mas repleta de riscos, já que a própria paixão pode colocar suas vidas em perigo.

Com Derretendo Pouco a Pouco, o Globoplay fortalece sua curadoria de conteúdos internacionais que vêm encantando o público brasileiro. Além de produções nacionais consagradas, a plataforma reúne títulos que se tornaram febre mundial.

Entre os K-Dramas já disponíveis, estão Questão de Tempo, Doce Engano e O Mundo dos Casados. A inclusão dessa nova aposta confirma a força da dramaturgia sul-coreana e oferece aos assinantes uma oportunidade de mergulhar em mais uma narrativa envolvente, que une emoção, fantasia e reflexões sobre a passagem do tempo.