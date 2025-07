The Magic of Disney Animation estreia em 2026, mas estas 5 atrações já encantam visitantes no parque

The Magic of Disney Animation tem estreia prevista para 2026. Veja o que já encanta os visitantes no parque antes da chegada da nova experiência imersiva

Uma nova era de magia está prestes a começar no Disney’s Hollywood Studios, em Orlando. A partir de 2026, os visitantes do parque serão convidados a atravessar as portas de um estúdio de animação reimaginado, onde os personagens clássicos da Disney deixam os desenhos e ganham vida bem diante dos nossos olhos. A atração foi batizada de The Magic of Disney Animation, que homenageia o processo criativo por trás das histórias que marcaram gerações, promete emocionar crianças e adultos com uma proposta tão nostálgica quanto surpreendente.

Enquanto a estreia não chega, o parque segue recheado de experiências que deixam qualquer um com o coração acelerado e os olhos brilhando. CARAS Brasil selecionou cinco atrações imperdíveis para colocar no topo do seu roteiro:

1. Star Wars: Rise of the Resistance

Mais do que uma simples atração, essa é uma verdadeira superprodução. Com tecnologia de ponta e cenários imersivos, o visitante se vê dentro de uma missão da Resistência, enfrentando a Primeira Ordem em uma sequência de tirar o fôlego. É intensa, surpreendente e obrigatória para qualquer fã da saga — ou de boas histórias.

2. Slinky Dog Dash

Inspirada no universo de Toy Story, essa montanha-russa familiar é perfeita para quem busca diversão com emoção moderada. O carrinho, em formato do simpático Slinky, serpenteia por uma área cheia de detalhes coloridos e nostálgicos. Ideal para todas as idades, é daquelas atrações que arrancam sorrisos sinceros do começo ao fim.

3. Mickey & Minnie’s Runaway Railway

Pela primeira vez, Mickey e Minnie estrelam sua própria atração nos parques. E o resultado é pura fofura. A bordo de um trem desgovernado, os visitantes embarcam em um desenho animado cheio de reviravoltas, efeitos visuais surpreendentes e trilha sonora contagiante. Tudo é pensado para encantar – como só a Disney sabe fazer.

4. The Twilight Zone Tower of Terror

Um clássico absoluto. Com seu visual de hotel mal-assombrado dos anos 1930, essa atração mistura suspense e adrenalina com uma narrativa envolvente. A experiência culmina em uma queda livre que surpreende até os mais corajosos.

5. Beauty and the Beast – Live on Stage

Para os amantes de musicais, essa apresentação ao vivo é um presente. Inspirado no clássico A Bela e a Fera, o espetáculo emociona com figurinos deslumbrantes, performances marcantes e um roteiro que respeita cada detalhe da animação original. É aquele tipo de atração que faz a gente sair com os olhos marejados.

