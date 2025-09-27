Ingresso esgotou? 4 shows que ainda são possíveis de comprar ingresso pela BuyTicket

Engana-se quem pensa que, quando o ingresso esgota no site oficial de venda, a oportunidade de ver seu artista favorito performar ao vivo acabou. Diariamente, centenas de pessoas desistem de ir e procuram uma forma segura de revender seus ingressos, sem golpes virtuais. Para isso, a CARAS Indica descobriu que existem plataformas seguras, como a BuyTicket, criadas para conectar fãs e ajudá-los a comprar ou revender ingressos com segurança – especialmente para eventos esgotados e com alta demanda.

Com uma interface intuitiva e suporte dedicado, você pode adquirir ingressos para os shows já esgotados nos sites oficiais de venda. De acordo com informações disponibilizadas pela BuyTicket, os ingressos são anunciados por consumidores que querem repassar de forma segura. Para comprar, basta acessar o site da BuyTicket.

Os preços são definidos pelos próprios vendedores e podem variar conforme horários, proximidade da data e procura. Todos os bilhetes anunciados passam por uma rigorosa checagem de autenticidade, feita por inteligência artificial, para garantir que são válidos. Além de shows nacionais e internacionais – com ingressos esgotados ou não – a plataforma conta com ingressos para diversos eventos esportivos e culturais.

“Da mesma forma que temos pessoas que não conseguirão mais comparecer ao show e não querem ficar no prejuízo, também vemos uma alta demanda de consumidores que buscam por ingressos autênticos, com preços acessíveis. Somos feitos de fãs, por isso, queremos proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para que eles se conectem”, ressalta Angelo Bimbato, CEO e fundador da BuyTicket.

Confira quatro shows que tiveram ingressos esgotados, mas ainda estão disponíveis na BuyTicket:

Avenged Sevenfold – Life Is But A Dream… Tour

O Avenged Sevenfold desembarca no Brasil na próxima semana para duas apresentações da turnê “Life Is But A Dream…”, que marca o retorno da banda com um espetáculo visualmente impressionante e sonoramente inovador. Os shows serão realizados em Curitiba, no dia 02 de outubro, e São Paulo, no dia 04. Ingressos ainda estão disponíveis pela BuyTicket, com preços a partir de R$240,00.

Datas e Locais:

Curitiba: 2 de outubro de 2025 – Pedreira Paulo Leminski

São Paulo: 4 de outubro de 2025 – Allianz Parque

Linkin Park – From Zero World Tour

Para celebrar o lançamento do oitavo álbum da banda, From Zero (2024), o Linkin Park retorna ao Brasil com a turnê “From Zero World Tour”. Esta é a primeira grande turnê mundial da banda desde a morte de Chester Bennington, agora comandada por Emily Armstrong. A tour, que teve início em setembro de 2024, passará por diversos países da América Latina, incluindo México, Argentina, Chile e Peru, antes de desembarcar em solo nacional. Por aqui, a banda se apresentará em Curitiba, São Paulo, Brasília e Porto Alegre.

Datas e Locais:

Curitiba: 5 de novembro de 2025 – Estádio Couto Pereira

São Paulo: 8 de novembro de 2025 – Estádio do Morumbi

Brasília: 11 de novembro de 2025 – Estádio Mané Garrincha

Porto Alegre: 15 de novembro de 2025 – Arena do Grêmio

Oasis – Live ‘25

Após 16 anos de espera, o Oasis retorna ao Brasil com a turnê mundial “Live ’25”, marcada por duas apresentações históricas em São Paulo. Nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, a banda se apresenta no Estádio Morumbi, encerrando sua turnê sul-americana. Os ingressos, com preços variando entre R$245 e R$1.250, esgotaram-se rapidamente, evidenciando a alta demanda e a expectativa dos fãs brasileiros, mas ainda podem ser encontrados na BuyTicket.

Esta turnê marca o retorno do Oasis aos palcos após uma década e meia de hiato, reunindo os irmãos Noel e Liam Gallagher. A banda percorre diversos países, incluindo Argentina e Chile, antes de encerrar a etapa sul-americana no Brasil.

Datas e Locais:

São Paulo: 22 e 23 de novembro de 2025 – Estádio do Morumbi

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour

O astro porto-riquenho Bad Bunny fará sua estreia no Brasil com a aguardada turnê mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que passará por São Paulo nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque. Esta será a primeira vez que o artista se apresentará no país, prometendo muita música latina e um espetáculo inovador, que celebra sua herança cultural e o sucesso de seu mais recente álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Datas e Locais:

São Paulo: 20 e 21 de fevereiro de 2026 – Allianz Parque