Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês

Saiba quais são as principais estreias de agosto nos cinemas e veja os 12 filmes que entram em cartaz ainda este mês nas telonas
Comédias, terror, dramas nacionais e até animações! A programação de agosto está repleta de novidades para os amantes da sétima arte. Se você quer se programar para não perder nenhum lançamento, a CARAS Indica preparou uma lista com os 12 filmes que estreiam nos cinemas até o fim do mês.
Confira os títulos, datas e prepare sua agenda!
A turma de criminosos que virou heroína está de volta! Mas agora, após tentarem viver como bons cidadãos, eles precisam retornar à ativa para enfrentar um esquadrão feminino do crime. A sequência da animação traz mais ação e o humor afiado que conquistou o público.
Neste reboot da famosa comédia policial, conhecemos Frank Drebin Jr., que assim como seu pai, se mete nas situações mais absurdas enquanto tenta desvendar crimes. É o humor pastelão de volta às telonas.
Um casal em decadência financeira planeja assassinar o tio para receber a herança. Mas a trama ganha contornos violentos e cruéis. Suspense psicológico tenso, com assinatura do cinema nacional.
O clássico de Carla Camurati retorna em versão remasterizada. Com Marieta Severo no papel principal, o filme satiriza a corte portuguesa e o Brasil colonial com um olhar crítico e bem-humorado.
A mudança de um casal para o interior desencadeia um incidente sobrenatural que altera drasticamente seu relacionamento, suas existências e suas forma físicas.
Um irmão e uma irmã testemunham um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva, onde ela usa o irmão caçula para tentar trazer alguém de volta à vida.
A comédia nacional conta a história de uma mulher que decide deixar de agradar a todos e começa a falar tudo o que pensa. Diversão garantida!
Uma história sobre relacionamentos modernos, amores líquidos e as complicações da vida adulta.
A continuação da trama de mistério e investigação que prendeu o público no primeiro filme. Repleto de reviravoltas!
Por trás do casamento perfeito de Ivy e Theo, há um oceano de ressentimentos e segredos. Quando as mágoas vêm à tona, o conflito vira uma guerra doméstica — com muito humor ácido e crítica ao ideal de família feliz.
Em um futuro distópico, uma mulher idosa é obrigada a deixar seu lar e embarcar em uma jornada fluvial forçada pelo governo. Um drama visualmente poético sobre perda, envelhecimento e resistência.
Rosario passa a noite com o corpo da avó enquanto espera a ambulância chegar. Durante uma forte nevasca, Rosario é atacada por entidades sobrenaturais que assumiram o controle do corpo da avó.
Seja você fã de comédias, terror ou dramas brasileiros, agosto reserva boas opções para todos os gostos. Escolha seus favoritos, marque na agenda e aproveite a experiência de ver um bom filme na telona!
