Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês
Caras Indica / Cinema

Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês

Saiba quais são as principais estreias de agosto nos cinemas e veja os 12 filmes que entram em cartaz ainda este mês nas telonas

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 13h30

Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro' - Reprodução/Instagram
Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro' - Reprodução/Instagram

Comédias, terror, dramas nacionais e até animações! A programação de agosto está repleta de novidades para os amantes da sétima arte. Se você quer se programar para não perder nenhum lançamento, a CARAS Indica preparou uma lista com os 12 filmes que estreiam nos cinemas até o fim do mês.

Confira os títulos, datas e prepare sua agenda!

Estreias do dia 14 de agosto

  • Os Caras Malvados 2

A turma de criminosos que virou heroína está de volta! Mas agora, após tentarem viver como bons cidadãos, eles precisam retornar à ativa para enfrentar um esquadrão feminino do crime. A sequência da animação traz mais ação e o humor afiado que conquistou o público.

  • Corra que a Polícia Vem Aí!

Neste reboot da famosa comédia policial, conhecemos Frank Drebin Jr., que assim como seu pai, se mete nas situações mais absurdas enquanto tenta desvendar crimes. É o humor pastelão de volta às telonas.

  • Os Enforcados

Um casal em decadência financeira planeja assassinar o tio para receber a herança. Mas a trama ganha contornos violentos e cruéis. Suspense psicológico tenso, com assinatura do cinema nacional.

  • Carlota Joaquina - Princesa do Brazil (Relançamento)

O clássico de Carla Camurati retorna em versão remasterizada. Com Marieta Severo no papel principal, o filme satiriza a corte portuguesa e o Brasil colonial com um olhar crítico e bem-humorado.

  • Juntos

A mudança de um casal para o interior desencadeia um incidente sobrenatural que altera drasticamente seu relacionamento, suas existências e suas forma físicas.

Estreias do dia 21 de agosto

  • Faça Ela Voltar

Um irmão e uma irmã testemunham um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva, onde ela usa o irmão caçula para tentar trazer alguém de volta à vida.

  • Uma Mulher Sem Filtro

A comédia nacional conta a história de uma mulher que decide deixar de agradar a todos e começa a falar tudo o que pensa. Diversão garantida!

  • Amores à Parte

Uma história sobre relacionamentos modernos, amores líquidos e as complicações da vida adulta.

  • Anônimo 2

A continuação da trama de mistério e investigação que prendeu o público no primeiro filme. Repleto de reviravoltas!

Estreias do dia 28 de agosto

  • Os Roses: Até Que a Morte os Separe

Por trás do casamento perfeito de Ivy e Theo, há um oceano de ressentimentos e segredos. Quando as mágoas vêm à tona, o conflito vira uma guerra doméstica — com muito humor ácido e crítica ao ideal de família feliz.

  • O Último Azul

Em um futuro distópico, uma mulher idosa é obrigada a deixar seu lar e embarcar em uma jornada fluvial forçada pelo governo. Um drama visualmente poético sobre perda, envelhecimento e resistência.

  • Rosário

Rosario passa a noite com o corpo da avó enquanto espera a ambulância chegar. Durante uma forte nevasca, Rosario é atacada por entidades sobrenaturais que assumiram o controle do corpo da avó.

Programe-se!

Seja você fã de comédias, terror ou dramas brasileiros, agosto reserva boas opções para todos os gostos. Escolha seus favoritos, marque na agenda e aproveite a experiência de ver um bom filme na telona!

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

