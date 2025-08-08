Especial Dia dos Pais: 5 documentários que refletem sobre a paternidade

Neste Dia dos Pais, 10, a CARAS Brasil separou cinco documentários que refletem sobre a importância da paternidade para tornar essa data ainda mais especial

Celebrado neste domingo (10), o Dia dos Pais pode ser o momento perfeito para estar ao lado de quem amamos e refletir sobre os desafios e alegrias da paternidade. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou algumas recomendações de documentários que demonstram relações emocionantes e reais entre pais e filhos. Já separa a pipoca e confere a lista completa:

Dads (2019)

Primeiro da lista, Dads pode ser descrito como uma celebração moderna da paternidade. Dirigido por Bryce Dallas Howard, o documentário combina entrevistas com pais anônimos e famosos, como Will Smith e Jimmy Fallon, e examina como o papel dos pais tem evoluído ao longo dos anos. Com um clima leve e engraçado, a produção ressalta os altos e baixos de ser pai, acompanhando desde os primeiros passos dos filhos até os desafios da adolescência.

O Começo da Vida 2 – Lá Fora (2020)

O documentário brasileiro de Estela Renner é continuação de O Começo da Vida (2016) e aborda como o ambiente externo influencia o desenvolvimento das crianças. Apesar de não ser exclusivamente sobre paternidade, a obra dedica uma grande parte de sua duração ao papel dos pais na criação dos filhos e na formação do caráter das novas gerações, provocando uma reflexão profunda sobre a importância do incentivo paterno e de um ambiente estável para os filhos.

Fatherhood (2021)

Baseado em uma história real, Fatherhood é um retrato de um pai solo que, após a morte repentina de sua esposa, precisa criar sua filha sozinho. Estrelado por Kevin Hart, o projeto aborda questões reais como a conciliação entre o trabalho e a criação dos filhos, além do luto e da superação, para mostrar que apesar dos desafios, a paternidade pode ser uma experiência profundamente gratificante.

Absent (2010)

Dirigido por Justin Hunt, Absent explora o impacto da ausência paterna na vida dos filhos. O documentário é a representação audiovisual de um estudo sobre como a falta de uma figura paterna pode afetar o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças e utiliza de entrevistas com especialistas, crianças e adultos que cresceram sem pais, para provocar uma reflexão sobre o papel do pai na formação de seus herdeiros.

Os Dias com Ele (2013)

Criação de Maria Clara Escobar, o documentário mergulha no passado quase desconhecido do pai de sua diretora, Carlos Henrique Escobar. Intelectual e torturado pela ditadura militar, Carlos se torna um homem recluso que não fala sobre os acontecimentos desde aquela época. Durante o projeto, acompanha-se as descobertas e frustrações de uma filha que tenta acessar as memórias de um pai presente, mas distante.

