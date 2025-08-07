Especial Dia dos Pais: 13 filmes perfeitos para curtir com a família

Prepare a pipoca e escolha o filme ideal para reunir pais, filhos e toda a família em uma sessão especial neste domingo de Dia dos Pais

O Dia dos Pais é neste domingo (10) e pode ser a desculpa perfeita para reunir a família no sofá e assistir a bons filmes. Para celebrar a data, a CARAS Brasil preparou uma lista com filmes para assistir com a família no Dia dos Pais, são mais de 10 opções para todos os gostos, idades e plataformas. De lançamentos a clássicos, tem risada, emoção, robôs e até aventura no mundo de Minecraft. Já separa a pipoca e confira a lista completa:

Guerreiras do K-Pop (2025) – Netflix | Classificação 10 anos

Cena de 'Guerreiras do K-Pop', sucesso da Netflix ideal para assistir com adolescentes no Dia dos Pais - Netflix

Começando pelo queridinho do momento. Guerreiras do K-Pop é ideal para assistir com a família, especialmente se tem adolescentes em casa: eles vão amar! Com temática de amizade e união familiar, o longa acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes da Huntrix — um girl group de sucesso. Fora dos palcos, elas vivem como caçadoras de demônios. O surgimento de um novo grupo rival de K-Pop, os misteriosos Saja Boys (formado por demônios masculinos), dá início a uma nova missão nada convencional.

Família, Pero No Mucho (2025) – Netflix | Classificação 10 anos

Esse é para quem quer rir com uma boa dose de rivalidade sul-americana. Leandro Hassum vive um pai brasileiro que viaja até Bariloche com a família para conhecer os sogros argentinos da filha. Mas a viagem, que prometia ser tranquila, termina em muitas tretas — e gargalhadas.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021) – Netflix | Classificação Livre

A Família Mitchell encara uma revolta tecnológica em uma aventura divertida para o Dia dos Pais - Netflix

Para quem tem filhos de idades diferentes, essa é a escolha perfeita. Katie Mitchell é aceita na escola de cinema dos sonhos e embarca com os pais, o irmão e o cachorro numa road trip. Mas o que era para ser uma viagem de união vira uma missão para salvar o mundo, quando todos os dispositivos eletrônicos se rebelam. Só a excêntrica família Mitchell pode deter o apocalipse tecnológico.

Robô Selvagem (2024) – Prime Video | Classificação Livre

'Robô Selvagem' emociona com a jornada de um robô que aprende a viver entre os animais - Prime Video

Prepare-se para se emocionar. Após naufragar em uma ilha desabitada, o robô Roz, última unidade funcional de sua linha, precisa aprender a sobreviver. Ele começa a interagir com os animais da floresta e, ao encontrar um filhote de ganso, assume a missão de protegê-lo. Essa jornada inesperada transforma Roz, aproximando-o da natureza e ensinando sobre afeto e empatia.

Aprendiz de Espiã (2020) – Prime Video | Classificação 14 anos

Para quem gosta de comédia com um toque de ação. Dave Bautista interpreta um agente da CIA enviado para vigiar uma família. Mas ele não contava com Sophie, a filha precoce de 9 anos, que o coloca em situações inesperadas e hilárias.

Nina - A Heroína dos Sete Mares (2022) – Globoplay | Classificação Livre

Uma opção perfeita para quem quer assistir com os pequenos. Nina é uma ratinha corajosa que sonha em se tornar uma heroína. Junto com seu gato Sam, ela embarca numa aventura mitológica com Jasão e os Argonautas para salvar a cidade de Yolcos da fúria do deus Poseidon. Divertido e cheio de lições.

Jackpot: Loteria Mortal! (2024) – Prime Video | Classificação 14 anos

John Cena protege uma jovem premiada em 'Jackpot', ação eletrizante no Prime Video para o Dia dos Pais - Prime Video

Ideal para o pai fã de ação. No futuro, na Califórnia de 2030, existe uma loteria mortal: quem encontrar o ganhador pode legalmente matá-lo para pegar o prêmio. John Cena entra em cena como Noel Cassidy, um agente amador que precisa proteger Katie, jovem que ganhou sem querer. Com muitos tiros e pancadaria, o filme é diversão garantida.

Um Filme Minecraft (2025) – HBO Max | Classificação 10 anos

O filme é diversão certa com a criançada com o papai. Quatro pessoas desajustadas são transportadas para o Overworld, um universo cúbico cheio de perigos como Zumbis e Piglins. Lá, eles precisam dominar o ambiente com a ajuda de Steve (Jack Black), enquanto redescobrem suas habilidades e enfrentam uma jornada mágica.

O Pai da Noiva (2022) – HBO Max | Classificação 12 anos

Esse é para quem tem filhos crescidos. Billy (Andy Garcia) reencontra a filha mais velha que volta dos EUA... noiva! Enquanto tenta processar a novidade, ele ainda vive uma crise no próprio casamento. Um filme leve e divertido sobre mudanças, orgulho e união familiar.

O Paizão (1999) – HBO Max | Classificação Livre

Clássico com Adam Sandler, ideal para rir e se emocionar. Sonny, um preguiçoso formado em Direito, decide adotar uma criança para provar que é maduro. Mas cuidar de Julian, de 5 anos, será muito mais desafiador do que ele imagina. Um filme sobre responsabilidade e afeto.

Leia também: Dia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos

Elementos (2023) – Disney+ | Classificação Livre

Uma animação emocionante sobre pais e filhos. Faísca e Brasa, seu pai, vivem num bairro tradicional, e ele quer que ela continue o negócio da família. Mas ela sonha em seguir outro caminho. O filme mostra o amor dos pais imigrantes e os desafios entre gerações.

A Família do Futuro (2007) – Disney+ | Classificação Livre

Apesar de ser uma animação, é um filme com lições profundas. Lewis é um jovem inventor que busca sua mãe biológica. Ele viaja ao futuro com Wilbur e descobre segredos que mudam tudo. Uma linda história sobre persistência, identidade e pertencimento.

Treinando o Papai (2007) – Disney+ | Classificação Livre

Dwayne Johnson, o The Rock, estrela 'Treinando o Papai', comédia emocionante sobre paternidade no Disney+ - Disney Plus

Ideal para os papais de primeira viagem. Joe Kingman é uma estrela do futebol americano que descobre ter uma filha de 7 anos. Entre jogos e bonecas, ele aprende o que é ser pai. Filme leve e cheio de carinho.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: