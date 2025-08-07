Especial Dia dos Pais: 13 filmes perfeitos para curtir com a família

Prepare a pipoca e escolha o filme ideal para reunir pais, filhos e toda a família em uma sessão especial neste domingo de Dia dos Pais
O Dia dos Pais é neste domingo (10) e pode ser a desculpa perfeita para reunir a família no sofá e assistir a bons filmes. Para celebrar a data, a CARAS Brasil preparou uma lista com filmes para assistir com a família no Dia dos Pais, são mais de 10 opções para todos os gostos, idades e plataformas. De lançamentos a clássicos, tem risada, emoção, robôs e até aventura no mundo de Minecraft. Já separa a pipoca e confira a lista completa:
Começando pelo queridinho do momento. Guerreiras do K-Pop é ideal para assistir com a família, especialmente se tem adolescentes em casa: eles vão amar! Com temática de amizade e união familiar, o longa acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes da Huntrix — um girl group de sucesso. Fora dos palcos, elas vivem como caçadoras de demônios. O surgimento de um novo grupo rival de K-Pop, os misteriosos Saja Boys (formado por demônios masculinos), dá início a uma nova missão nada convencional.
Esse é para quem quer rir com uma boa dose de rivalidade sul-americana. Leandro Hassum vive um pai brasileiro que viaja até Bariloche com a família para conhecer os sogros argentinos da filha. Mas a viagem, que prometia ser tranquila, termina em muitas tretas — e gargalhadas.
Para quem tem filhos de idades diferentes, essa é a escolha perfeita. Katie Mitchell é aceita na escola de cinema dos sonhos e embarca com os pais, o irmão e o cachorro numa road trip. Mas o que era para ser uma viagem de união vira uma missão para salvar o mundo, quando todos os dispositivos eletrônicos se rebelam. Só a excêntrica família Mitchell pode deter o apocalipse tecnológico.
Prepare-se para se emocionar. Após naufragar em uma ilha desabitada, o robô Roz, última unidade funcional de sua linha, precisa aprender a sobreviver. Ele começa a interagir com os animais da floresta e, ao encontrar um filhote de ganso, assume a missão de protegê-lo. Essa jornada inesperada transforma Roz, aproximando-o da natureza e ensinando sobre afeto e empatia.
Para quem gosta de comédia com um toque de ação. Dave Bautista interpreta um agente da CIA enviado para vigiar uma família. Mas ele não contava com Sophie, a filha precoce de 9 anos, que o coloca em situações inesperadas e hilárias.
Uma opção perfeita para quem quer assistir com os pequenos. Nina é uma ratinha corajosa que sonha em se tornar uma heroína. Junto com seu gato Sam, ela embarca numa aventura mitológica com Jasão e os Argonautas para salvar a cidade de Yolcos da fúria do deus Poseidon. Divertido e cheio de lições.
Ideal para o pai fã de ação. No futuro, na Califórnia de 2030, existe uma loteria mortal: quem encontrar o ganhador pode legalmente matá-lo para pegar o prêmio. John Cena entra em cena como Noel Cassidy, um agente amador que precisa proteger Katie, jovem que ganhou sem querer. Com muitos tiros e pancadaria, o filme é diversão garantida.
O filme é diversão certa com a criançada com o papai. Quatro pessoas desajustadas são transportadas para o Overworld, um universo cúbico cheio de perigos como Zumbis e Piglins. Lá, eles precisam dominar o ambiente com a ajuda de Steve (Jack Black), enquanto redescobrem suas habilidades e enfrentam uma jornada mágica.
Esse é para quem tem filhos crescidos. Billy (Andy Garcia) reencontra a filha mais velha que volta dos EUA... noiva! Enquanto tenta processar a novidade, ele ainda vive uma crise no próprio casamento. Um filme leve e divertido sobre mudanças, orgulho e união familiar.
Clássico com Adam Sandler, ideal para rir e se emocionar. Sonny, um preguiçoso formado em Direito, decide adotar uma criança para provar que é maduro. Mas cuidar de Julian, de 5 anos, será muito mais desafiador do que ele imagina. Um filme sobre responsabilidade e afeto.
Leia também: Dia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos
Uma animação emocionante sobre pais e filhos. Faísca e Brasa, seu pai, vivem num bairro tradicional, e ele quer que ela continue o negócio da família. Mas ela sonha em seguir outro caminho. O filme mostra o amor dos pais imigrantes e os desafios entre gerações.
Apesar de ser uma animação, é um filme com lições profundas. Lewis é um jovem inventor que busca sua mãe biológica. Ele viaja ao futuro com Wilbur e descobre segredos que mudam tudo. Uma linda história sobre persistência, identidade e pertencimento.
Ideal para os papais de primeira viagem. Joe Kingman é uma estrela do futebol americano que descobre ter uma filha de 7 anos. Entre jogos e bonecas, ele aprende o que é ser pai. Filme leve e cheio de carinho.
