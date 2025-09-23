Dos likes aos palcos: influenciadores que brilham nos teatros da cidade de São Paulo – CARAS Indica

Descubra quais influenciadores estão levando humor e emoção para o público em teatros da cidade de São Paulo

O fenômeno dos influenciadores digitais ultrapassou as telas do celular e ganhou os palcos da capital paulista. Do YouTube ao TikTok, passando pelo Instagram, muitos nomes que conquistaram milhões de seguidores agora exploram novas linguagens nas artes cênicas, levando para o teatro carisma, criatividade e histórias que antes só eram contadas online.

Esse movimento mostra como as fronteiras entre a internet e o teatro estão cada vez mais conectadas. Mais do que curtidas e visualizações, os influenciadores transformaram sua relação com o público em espetáculos que unem humor, emoção e crítica social, atraindo plateias diversas — muitas delas em contato pela primeira vez com uma peça teatral.

Pensando nisso, o CARAS Indica separou nomes de influenciadores que estão brilhando nos palcos de São Paulo e que prometem conquistar ainda mais o público.

Leo Bagarolo e Evelin Camargo

Entre os destaques está o casal Leo Bagarolo e Evelin Camargo, que vai protagonizar a peça Por Toda a Minha Vida, produzida pela VME – Vinícius Munhoz Entretenimento. A estreia acontece no dia 3 de outubro, no Teatro Multiplan MorumbiShopping, em São Paulo.

Leo Bagarolo se destacou com vídeos de humor sobre o cotidiano, sempre ao lado da esposa. Formado em Cinema, ele alia conhecimento técnico às redes sociais. Em 2024, lançou a websérie Trocados, indicada no Rio Web Fest , onde foi nomeado a Melhor Ator . Agora, vive uma nova fase como protagonista no teatro.

se destacou com vídeos de humor sobre o cotidiano, sempre ao lado da esposa. Formado em Cinema, ele alia conhecimento técnico às redes sociais. Em 2024, lançou a websérie Trocados, indicada no , onde foi nomeado a . Agora, vive uma nova fase como protagonista no teatro. Evelin Camargo, por sua vez, começou cedo no teatro, estudando na Escola de Atores Wolf Maya e em instituições como a AIC e a Casa Audio Visual. Atuou em campanhas publicitárias e, junto do marido, conquistou espaço na internet. Hoje, realiza o sonho de atuar no palco em Por Toda a Minha Vida.

O espetáculo fica em cartaz de 3 de outubro a 2 de novembro, no Teatro Multiplan MorumbiShopping, com ingressos entre R$ 70,00 e R$ 250,00.

Bruno Baroni

Outro nome que deixou as redes para explorar os palcos é o médico e influenciador Bruno Baroni. Unindo saúde e humor, ele estrela a comédia Eu Também Sou Médico. No espetáculo, histórias de bastidores da profissão se misturam a piadas sobre a rotina de consultórios e hospitais, aproximando o olhar do público do dia a dia médico.

As apresentações acontecem nos dias 3, 10, 17 e 31 de outubro, no Teatro Eva Wilma, em São Paulo. Os ingressos variam entre R$ 60,00 e R$ 120,00 + taxa de serviço.

Diogo Almeida

Com quase 3 milhões de seguidores, o humorista e influenciador Diogo Almeida também entrou para o circuito teatral. Ex-professor, ele criou o espetáculo Professores no Limite, que transforma os desafios da educação em piadas inteligentes e identificáveis.

Na peça, Diogo retrata desde provas acumuladas até reuniões tensas com pais, passando por situações que todo professor ou estudante reconhece. Com muito bom humor, o show é uma catarse para quem vive o universo da sala de aula.

Ele se apresenta em 29 de novembro, no Teatro Santa Terezinha, em São Paulo, com ingressos entre R$ 90,00 e R$ 200,00.

