Dia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos

Chegando o Dia dos Pais, a CARAS Brasil separou oito produções que pais contracenaram com seus filhos para deixar a data ainda mais cheia de amor

O Dia dos Pais é neste domingo (10) e a data é perfeita para assistir algumas produções em que a paternidade esteve presente de alguma maneira: seja no tópico central ou, até mesmo, quando uma dupla é interpretado por pai e filho na vida fora da ficção. A CARAS Brasil separa alguns destes casos logo abaixo!

Os dois fizeram duas produções juntas, uma delas é um drama comovente de pai e filho, que atravessam grandes dificuldades financeiras, mas permanecem juntos numa jornada emocionante. Em À Procura da Felicidade, a trama foi tão aclamada que Will recebeu uma indicação ao Oscar pelo papel. Ainda atuaram em Depois da Terra, uma aventura que mistura ficção científica.

2 - Miley Cyrus e Billy Ray Cyrus

A dupla de cantores estiveram juntos durante a série da Disney, a amada Hanna Montana, entre 2006 e 2011. Em 2009, os dois também estiveram no longa que surgiu da série.

3 - Chris Hemsworth com os filhos

Em Thor: Amor e Trovão, o intérprete do super-herói dividiu tempo de tela com os gêmeos Tristan e Sasha e India Rose estiveram na produção como figurantes. Além disto, vale pontuar que os filhos de Natalie Portman, Cristian Bale e do diretor Taika Waititi também estiveram como figurantes.

A dupla de pai e filha estiveram em alguns filmes do humorista, sendo ao todo 6 produções. Entre elas, estão Didi, O Cupido Trapalhão; Didi Quer Ser Criança; O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili e O Guerreiro Didi e a Ninja Lili.

5 - Angelina Jolie e Jon Voight

Angelina Jolie começou a sua carreira de atriz aos 6 anos e, logo de cara, esteve em Lookin' To Get Out ao lado do pai, John Voight. Os dois tem uma relação um tanto quanto conturbada fora da ficção e, antes da relação ficar mais 'azeda', ambos estiveram juntos em Lara Croft: Tomb Raider.

Em Carga Pesada, em 2006, Bruno fez uma participação como filho de Pedro, personagem do pai. Depois, em 2014, os dois dividiram a cena novamente em Meu Pedacinho de Chão. Antonio foi Giácomo e Bruno foi o médico Renato.

7 - Tom Hanks e Colin Hanks

Os dois estiveram juntos em The Wonders: O Sonho não Acabou, porém, repetiram a parceria em 2008 e fizeram papel de pai e filho em A Mente Que Mente. Colin foi um filho que saiu da faculdade para viver o sonho de se tornar escritor e, junto disto, tinha um grande conflito com o pai, gerando brigas e discordâncias entre os dois.

Fechando a lista, Murilo esteve em Amor de Mãe, de Manuela Dias, como Raul. O ator teve a chance de dividir a cena com seu filho, Antônio, fruto da relação com Alessandra Negrini. Na obra, o filho do veterano foi Vinicius, um jovem rebelde que vivia desafiando o personagem de Benicio. Uma das cenas mais marcantes é quando o adolescente leva um tiro e fica a beira da morte no colo do pai.

