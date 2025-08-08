Dia dos Pais: 4 produtos por menos de R$ 200 para presentear na data

CARAS Brasil conversou com Julia Benedeti, CEO da marca de cosméticos brasileira Catharine Hill, e descobriu 4 presentes ideais para o Dia dos Pais
Celebrado neste domingo, 10, o Dia dos Pais é um momento especial para se estar em família e presentear quem amamos. Pensando nisso, a CARAS Brasil entrevistou Julia Benedeti, CEO da Catharine Hill, e descobriu presentes ideais e acessíveis para a data. Confira a seguir!
"Os produtos Catharine Hill foram todos pensados para homens e mulheres que buscam a qualidade e a experiência sensorial. Por isso, indicamos para quem deseja presentear, pois são itens que valorizam o autocuidado", começa Benedeti, que lista a seguir quatro produtos para presentear no Dia dos Pais.
Disponível para venda por R$ 44,76, o produto é voltado para os cuidados com a pele. "Ideal para pais com peles secas, o Tônico Refrescante promove tonificação, hidratação profunda e alívio imediato da irritação, sem alterar o pH natural da pele", explica Benedeti.
Também no valor de R$ 44,76, o produto é ideal para homens com peles mistas ou oleosas, como explica a CEO. "O Tônico Adstringente limpa profundamente, controla a oleosidade e hidrata ao mesmo tempo, garantindo frescor e equilíbrio para todos os pais que têm peles mistas e oleosas."
A dupla poderosa pode ser encontrada por R$ 101,88, e atua diretamente na pele. "O Kit com Sabonete e Esfoliante de Carvão Ativado oferece limpeza profunda, controle da oleosidade e renovação celular. Deixa a pele dos papais mais firme, clara e saudável."
Primeiro perfume unissex da marca, o produto é ideal para presentar toda a família e pode ser encontrado por R$ 179,88. "Com fragrância sofisticada e versátil, é ideal para quem busca uma essência marcante e elegante para qualquer ocasião", completa a empresária.
Leia também: Dia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos
Ver essa foto no Instagram
|Cristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida
|Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
|Pai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'
|Internado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante
|Jackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde
|Ana Paula Siebert mostra alguns cômodos de sua nova mansão em São Paulo
|Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual
|Irmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos
|Roberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos
|Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja