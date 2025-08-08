Dia dos Pais: 4 produtos por menos de R$ 200 para presentear na data

CARAS Brasil conversou com Julia Benedeti, CEO da marca de cosméticos brasileira Catharine Hill, e descobriu 4 presentes ideais para o Dia dos Pais

Celebrado neste domingo, 10, o Dia dos Pais é um momento especial para se estar em família e presentear quem amamos. Pensando nisso, a CARAS Brasil entrevistou Julia Benedeti, CEO da Catharine Hill, e descobriu presentes ideais e acessíveis para a data. Confira a seguir!

"Os produtos Catharine Hill foram todos pensados para homens e mulheres que buscam a qualidade e a experiência sensorial. Por isso, indicamos para quem deseja presentear, pois são itens que valorizam o autocuidado", começa Benedeti, que lista a seguir quatro produtos para presentear no Dia dos Pais.

TÔNICO REFRESCANTE

Disponível para venda por R$ 44,76, o produto é voltado para os cuidados com a pele. "Ideal para pais com peles secas, o Tônico Refrescante promove tonificação, hidratação profunda e alívio imediato da irritação, sem alterar o pH natural da pele", explica Benedeti.

Foto: Divulgação/Catharine Hill

TÔNICO ADSTRINGENTE

Também no valor de R$ 44,76, o produto é ideal para homens com peles mistas ou oleosas, como explica a CEO. "O Tônico Adstringente limpa profundamente, controla a oleosidade e hidrata ao mesmo tempo, garantindo frescor e equilíbrio para todos os pais que têm peles mistas e oleosas."

Foto: Divulgação/Catharine Hill

KIT SABONETE E ESFOLIANTE DE CARVÃO ATIVADO

A dupla poderosa pode ser encontrada por R$ 101,88, e atua diretamente na pele. "O Kit com Sabonete e Esfoliante de Carvão Ativado oferece limpeza profunda, controle da oleosidade e renovação celular. Deixa a pele dos papais mais firme, clara e saudável."

Foto: Divulgação/Catharine Hill

CHILL SANTORINI

Primeiro perfume unissex da marca, o produto é ideal para presentar toda a família e pode ser encontrado por R$ 179,88. "Com fragrância sofisticada e versátil, é ideal para quem busca uma essência marcante e elegante para qualquer ocasião", completa a empresária.

Foto: Divulgação/Catharine Hill

