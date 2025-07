Descubra Recife: Veja atrações imperdíveis do destino escolhido por Fátima Bernardes

Em 2019, Fátima Bernardes e Túlio Gadelha encantaram com sua viagem a Recife; à CARAS Brasil, guia turístico dá dicas para aproveitar local

Carnaval, praia e boa comida são grandes atrativos para quem pensa em conhecer Recife, capital de Pernambuco. Destino de estrelas como Fátima Bernardes (62) e Túlio Gadelha (37), o município ganhou o apelido de Veneza Brasileira por suas pontes, rios e ilhas, e também oferece muitas opções de lazer e cultura para os turistas.

Apesar de atrair muitos brasileiros que querem curtir os dias de folia do Carnaval, Recife tem diversas opções que podem ser aproveitadas fora do período da festa. Em entrevista à CARAS Brasil, o guia turístico Fábio Lima explica que também é possível aproveitar o destino em poucos dias e visitando atrações gratuitas.

"No Recife pontos turísticos como Casa da Cultura, Marco Zero, Rua Bom Jesus, igreja Madre de Deus, igreja Nossa Senhora do Carmo e o mercado São José são imperdíveis", diz o especialista. Em sua viagem de 2019, Fátima Bernardes passou pelo Marco Zero e fez a travessia até o parque de esculturas Francisco Brennand —que tem entrada gratuita, porém o trajeto feito de barco é cobrado.

O Marco Zero da cidade também é um ponto em que facilmente se encontra guias para tours privados, que podem ser fechados na hora. Para quem gosta de ter mais planejamento, é possível reservar um city tour com antecedência buscando por empresas de receptivos. A dica que Fábio deixa é para contratar guias, uma vez que assim é possível somar ainda mais conhecimentos à viagem.

Além das atrações na própria cidade, é possível fechar passeios para bate-voltas em cartões postais como Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, Maragogi e até mesmo João Pessoa. Mas, para quem prefere destinos mais próximos, a cidade vizinha, Olinda, é uma opção que enche os olhos.

"Convento de São Francisco, Catedral da Sé, Rua do Amparo, Mercado da Ribeira, igreja Mosteiro de São Bernardo e Rua dos Artistas também são imperdíveis para se conhecer em Olinda", completa Fábio. A cidade não deixa a desejar para os fãs de doces, que devem experimentar a tradicional cocada de forno, e para os de música, que podem conhecer a casa em que Alceu Valença (79) viveu.

Bastante popular entre os brasileiros, Recife também atrai os olhares do mundo, sendo o segundo destino no Brasil que mais recebe turistas internacionais, segundo dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). Com o visual deslumbrante e muita cultura, a capital pernambucana apaixona a todos que podem conhecê-la.

CARAS INDICA - RECIFE

Como chegar?

Saindo de São Paulo, é possível visitar o destino de ônibus (com passagens que podem variar entre R$ 800 e R$ 1.300 na ida e volta) em uma viagem de dois dias; também é possível chegar à cidade de avião (com passagens que variam entre R$ 1.000 e R$ 1.400) em um voo de aproximadamente três horas.

Onde se hospedar?

A maioria dos hotéis fica localizada em Boa Viagem, bairro próximo ao Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes (REC).

Quando ir?

A melhor época depende da intenção da viagem. Para aproveitar as praias próximas à cidade, o ideal é visitar o destino na época seca, entre setembro e fevereiro. Se a ideia é focar em passeios culturais, não há preocupação com época, mesmo com as chuvas.

Quanto tempo ficar?

A viagem será bem aproveitada mesmo que seja apenas um bate-volta de uma das praias dos arredores da região. Porém, para aproveitar Recife, Olinda e alguns destinos próximos com mais tranquilidade, entre três e quatro dias é um período ideal —perfeito para feriados prolongados ou uma viagem mais em conta nas férias.

