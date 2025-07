De perfume íntimo à sabonete com água do banho: Os 7 produtos mais inusitados lançados por famosos

De fragrâncias inusitadas a itens de bem-estar exclusivos, confira os produtos mais excêntricos e surpreendentes lançados por celebridades

Nos últimos anos, diversos produtos inusitados lançados por celebridades têm chamado a atenção do público, misturando a fama com um toque de provocação e irreverência. Famosos não têm poupado esforços para criar itens que vão além do convencional, apostando em conceitos e ingredientes que geram tanto curiosidade quanto controvérsia.

VELA COM CHEIRO DA VAGINA DE GWYNETH PALTROW

Quem poderia esquecer a famosa "Goop Candle" de Gwyneth Paltrow, uma vela que, segundo ela, possui o cheiro da sua vagina? Lançada por sua marca de lifestyle, Goop, o produto gerou grandes discussões, mas também se tornou um sucesso de vendas. Afinal, quem não gostaria de ter uma vela com um aroma tão inusitado, não é mesmo?

SABONETES COM ÁGUA DO BANHO DE SYDNEY SWEENEY

A atriz Sydney Sweeney, famosa por seu papel em Euphoria, decidiu ir além da tela e lançou sabonetes feitos com a água do seu próprio banho. Esses produtos de cuidados pessoais geraram bastante repercussão, não apenas pela ideia única, mas também pela ousadia da atriz em oferecer algo tão pessoal e íntimo para o público.

VIBRADOR E LUBRIFICANTE DE HARRY STYLES

O cantor Harry Styles, além de seu sucesso no palco, também entrou no mercado de produtos sexuais, lançando sua própria linha de vibradores e lubrificantes. A coleção trouxe uma mistura de erotismo e prazer, sempre com a pegada única e descomplicada que Styles cultiva tanto na sua música quanto na sua imagem pública.

SANGUE NO PERFUME THE FAME DE LADY GAGA

Lady Gaga, uma das artistas mais inovadoras da música pop, também é dona de um dos perfumes mais excêntricos da história. O The Fame foi lançado com a polêmica inclusão de um componente de sangue sintético, que visava transmitir uma sensação de sensualidade e empoderamento. A ideia de “sangue” no perfume gerou debates, mas certamente se tornou uma das fragrâncias mais faladas da indústria.

INCENSO BADU’S PUSSY DE ERYKAH BADU

A cantora Erykah Badu, conhecida por suas posições únicas sobre amor e sexualidade, decidiu lançar um incenso chamado Badu’s Pussy, que é feito com peças íntimas queimadas de sua própria autoria. Embora o produto tenha gerado controvérsia, ele também se tornou um ícone da cultura pop, representando a liberdade e o empoderamento feminino de uma maneira inusitada.

PRODUTOS SEXUAIS DE ANDRESSA URACH

A ex-modelo e influenciadora Andressa Urach, em um movimento de autossuficiência e empreendedorismo, também apostou no mercado de produtos sexuais, incluindo vibradores e lubrificantes. Seus itens trouxeram para o mercado algo que une sensualidade e qualidade, sempre com a marca registrada da ex-participante de A Fazenda.

PERFUME ÍNTIMO DE ANITTA

Anitta, a rainha do pop brasileiro, lançou um perfume íntimo que promete causar sensação de frescor e sensualidade. O produto foi projetado para criar uma experiência única e pessoal, com um toque de glamour e sofisticação, muito semelhante à personalidade da artista.

INDICAÇÕES DE PRODUTOS FAMOSOS QUE REALMENTE VALEM A PENA

Além de produtos inusitados, algumas celebridades também acertaram em cheio ao lançar itens que conquistaram o mercado com sua qualidade e inovação.

Vibradores e Produtos de Bem-Estar de Kim Kardashian: Kim Kardashian não é apenas uma empresária de sucesso com sua marca SKIMS, mas também lançou uma linha de produtos de bem-estar, incluindo vibradores e acessórios sensuais. Os itens são conhecidos pela excelente qualidade, design sofisticado e conforto.

Skincare de Rihanna (Fenty Skin): Rihanna também brilhou com sua linha Fenty Skin, uma linha de cuidados com a pele que se destaca pela sua formulação inclusiva, eficiente e para todos os tipos de pele. O sucesso da linha é tanto pela qualidade dos produtos quanto pela acessibilidade que ela traz ao mercado de skincare.

Cabelos Maravilhosos com a Linha de Produtos de Beyoncé (Ivy Park): Beyoncé não só dominou a música, mas também o mercado de beleza, com sua linha de cuidados para os cabelos. Ivy Park combina qualidade com estilo, proporcionando resultados incríveis em todas as texturas de cabelo, sendo um grande sucesso entre os fãs e especialistas no assunto.

Maquiagem de Kylie Jenner (Kylie Cosmetics): Kylie Jenner, a empresária de beleza mais famosa do mundo, revolucionou a indústria de cosméticos com sua linha Kylie Cosmetics, trazendo aos consumidores maquiagem de alta qualidade com preços acessíveis. Seus kits de batons líquidos se tornaram uma febre global.

Perfume de Ariana Grande (Cloud): O perfume Cloud de Ariana Grande se tornou um dos mais vendidos no mundo, com um aroma único que mistura notas de lavanda, baunilha e almíscar. Seu sucesso se deve à combinação de um cheiro doce e envolvente, que conquistou os fãs da cantora e consumidores em geral.

Esses produtos de celebridades mostram como as estrelas podem influenciar a cultura pop, mas também oferecem produtos de alta qualidade que são realmente desejados pelo público. Se você está à procura de algo inovador ou até mesmo excêntrico, os produtos de celebridades estão cada vez mais se diversificando e conquistando os corações dos fãs e consumidores.

