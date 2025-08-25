Conheça outras adaptações de obras de sucesso de Raphael Montes além de Dias Perfeitos

A seguir, a CARAS Brasil te indica outras adaptações de obras de Raphael Montes além de Dias Perfeitos, um de seus últimos lançamentos no Globoplay

Em 2014, Raphael Montes (34) ganhou projeção nacional com o lançamento do livro Dias Perfeitos. Um de seus maiores best-sellers o consolidou como escritor, tornando-se uma adaptação para o Globoplay. Com sua fama, o artista expandiu sua carreira em produções audiovisuais com os lançamentos de Bom dia, Verônica e Beleza Fatal. A seguir, a CARAS Brasil te mostra as adaptações de obras do roteirista que fizeram sucesso nas telinhas.

DIAS PERFEITOS

Mais de dez anos após o lançamento do livro Dias Perfeitos, a Globoplay anunciou a produção de sua adaptação em formato de série de drama. O projeto, inspirado no romance de Raphael Montes — autor reconhecido por sua escrita sombria e cheia de reviravoltas, conta com a participação de Debora Bloch, Fabiula Nascimento, Jaffar Bambirra, Julia Dalavia e Lee Taylor.

Na trama, Téo (Jeff Bambirra) é um estudante de Medicina obcecado pelos estudos de anatomia e inteiramente dedicado à mãe paraplégica. Sua vida sofre uma reviravolta quando ele conhece Clarice (Julia Dalavia), uma jovem independente, cheia de personalidade e que sonha em se tornar roteirista de cinema.

Após tentar se aproximar e ser rejeitado, ele desenvolve uma fixação doentia pela garota, que rapidamente ultrapassa os limites do desejo. Obcecado, ele decide sequestrá-la, acreditando que, à força, poderá moldar os sentimentos dela e viver a história de amor perfeito que imagina. O que se segue é um jogo perturbador de poder, manipulação e resistência, em que Clarice se vê obrigada a lutar pela própria sobrevivência.

UMA FAMÍLIA FELIZ

Em 2024, o lançamento do filme Uma Família Feliz marcou mais um passo na carreira de Raphael Montes. O filme de suspense brasileiro, baseado no livro publicado pelo autor no mesmo ano, conta a história de Eva (Grazi Massafera), uma mulher que enfrenta uma depressão severa após o parto.

Ao lado de seu marido, Vicente (Reynaldo Gianecchini), ela vive um cotidiano que parece impecável para quem vê de fora, mas que esconde tensões, fragilidades e segredos capazes de abalar qualquer estrutura familiar. À medida que os conflitos se intensificam, a narrativa mergulha em um suspense sombrio, revelando que a felicidade idealizada pode ter um preço muito mais alto do que se imagina.

BOM DIA, VERÔNICA

Já em 2016, Raphael Montes lançou Bom Dia, Verônica, livro escrito em parceria com a criminóloga Ilana Casoy sob o pseudônimo de Andrea Killmore. A obra logo chamou atenção pela narrativa envolvente e pelo olhar cru sobre crimes que exploram temas como violência de gênero, corrupção policial e serial killers.

Quatro anos depois, em outubro de 2020, a história ganhou adaptação para série na Netflix, trazendo Tainá Müller no papel da protagonista Verônica Torres (Tainá Muller). Na trama, a escrivã da polícia testemunha o suicídio de uma jovem mulher e, pouco depois, passa a receber uma ligação anônima pedindo ajuda. Casada e mãe de dois filhos, Verônica vê sua rotina virar de cabeça para baixo quando decide se aprofundar no caso por conta própria.

A investigação a leva a enfrentar criminosos perigosos e a se colocar em situações que ameaçam não só a sua vida, mas também a de sua família. Com três temporadas lançadas, Bom Dia, Verônica consolidou-se como um dos maiores sucessos nacionais da Netflix, elogiada pela crítica e pelo público pela abordagem realista, pelo suspense crescente e pelas atuações intensas de Eduardo Moscovis, Camila Morgado, Reynaldo Gianecchini, Klara Castanho e muito mais.

OUTRAS PRODUÇÕES

Além dessas obras, Raphael Montes já lançou outros livros, como Suicidas (2012), O Vilarejo (2015), Jantar Secreto (2016), Uma Mulher no Escuro (2019) e A Mágica Mortal: Uma aventura do Esquadrão Zero (2023). Desde 2015, ele também atuou como roteirista, criador e redator em séries e filmes, como em Espizona (2015), Tá Tudo Certo (2023), Beleza Fatal (2025), A Menina Que Matou os Pais (2021), O Menino Que Matou Meus Pais (2021) e A Menina Que Matou os Pais: A Confissão (2023).

