Confira cinco livros brasileiros que ganharam o coração de astros internacionais

A literatura brasileira faz sucesso pelo mundo e já conquistou famosos de diversos países; confira sugestões de livros amados pelos famosos

Grandes nomes do cinema, da música e da literatura mundial têm uma conexão especial com a literatura brasileira. Celebridades como Will Smith (56), Olivia Rodrigo (22), e outros ícones internacionais já elogiaram publicamente livros e autores brasileiros, fazendo com que as obras ganhassem mais destaque ao redor do mundo.

Abaixo, confira a lista dos livros brasileiros que caíram no gosto das estrelas e os comentários que os tornaram ainda mais especiais!

1- O Alquimista – Paulo Coelho

Considerado um dos maiores sucessos internacionais da literatura brasileira, O Alquimista tem conquistado corações de celebridades ao redor do mundo. Will Smith, por exemplo, revelou em diversas entrevistas que o livro de Paulo Coelho foi uma grande inspiração em sua vida, fazendo-o refletir sobre sua jornada pessoal e espiritual.

2- A Hora da Estrela - Clarice Lispector

No mês de maio, Olívia Rodrigo revelou estar lendo A Hora da Estrela (1977), escrito pela renomada autora brasileira Clarice Lispector. A cantora falou sobre sua nova escolha literária em entrevista à Vogue americana. A artista disse que ganhou o romance de presente da multi-instrumentista St. Vincent, que, de acordo com ela, é a responsável por ter lhe dado todos os seus livros favoritos.

3- Dom Casmurro – Machado de Assis

O livro Dom Casmurro é um dos clássicos da literatura brasileira, a obra foi elogiada por muitos intelectuais e críticos literários. Celebridades internacionais já expressaram sua admiração pela complexidade e pela profundidade dos personagens criados por Machado de Assis, especialmente por seu retrato da sociedade brasileira do século XIX. Esta continua sendo uma referência para quem aprecia a literatura mundial.

4- O Primo Basílio – José de Alencar

Embora não seja amplamente discutido fora do Brasil, O Primo Basílio ganhou atenção entre estudiosos e artistas do mundo inteiro. A crítica à sociedade e os dilemas morais apresentados na obra de José de Alencar foram destacados por vários escritores estrangeiros. A trama, que mistura relações de traição e sociedade, tem sido recomendada por diversas celebridades e leitores atentos à literatura brasileira.

5- Degola - Monique Malcher

A artista pop britânica, Dua Lipa (29) também se mostrou fã da literatura brasileira. Ela revelou que leu o livro Degola, da escritora, jornalista, antropóloga brasileira Monique Malcher. À época, a cantora até recomendeu a obra em um clube do livro.

