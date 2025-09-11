CARAS Brasil
Caras Indica / UAU!

Confira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica

Adriana Lima chama atenção por seu estilo e senso fashion; confira os cinco looks da C&A que são os favoritos da supermodelo

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 16h25

Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticos - Foto: Getty Images
Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticos - Foto: Getty Images

Ícone das passarelas mundiais, a modelo Adriana Lima também conquista no dia a dia com seu estilo marcante e escolhas fashion cheias de personalidade. A supermodelo mostra que sabe como unir praticidade e sofisticação, apostando em peças versáteis que combinam com diferentes ocasiões.

Entre tantas opções, alguns looks da C&A se destacaram e viraram verdadeiros queridinhos da top. Do clássico elegante ao despojado moderno. Abaixo, confira um compilado com cinco produções que traduzem o estilo da musa.

1. Encontro perfeito entre clássico 

Um dos encontros favoritos de Adriana Lima é entre clássicos e tendências. Para ter essa combinação, a supermodelo é fã de peças versáteis e práticas, que carregam um pouquinho de sua essência, mesmo com a rotina agitada. 

2. Conjuntos

Outro ítem que a supermodelo gosta são de conjuntos. Desde os mais práticos até os que tem um toque de elegância, o importante é não ter medo de combinar ao seu estilo e apostar em diversas combinações. 

3. Jeans com salto? 

Sim, o clássico jeans com salto nunca sai da moda. Seja nas passarelas ou no dia a dia, Adriana Lima gosta de estar sempre em sua melhor versão. 

4. Animal Print 

Adriana Lima mostra que, com os acessórios certos, looks de estampas selvagens não são sinônimo de exageros. 

5. Clássico que nunca sai de moda

Um vestido é uma peça feminina que possui formas e comprimentos variáveis, mas que nunca sai de moda. Adriana Lima aposta em vestidos que imprimem seu estilo.

Saiba mais sobre a trajetória de Adriana Lima

Adriana Lima é uma supermodelo, atriz e empresária brasileira. Tornou-se conhecida ao vencer a etapa brasileira do concurso Supermodel of the World, classificando-se em segundo lugar na final mundial. Segundo a revista Forbes, Adriana Lima já entrou várias vezes na lista de modelo mais bem paga do mundo. 

Leia também: Adriana Lima faz rara aparição sem maquiagem ao desembarcar em SP

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA SUPERMODELO ADRIANA LIMA NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França

