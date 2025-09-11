Confira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica

Adriana Lima chama atenção por seu estilo e senso fashion; confira os cinco looks da C&A que são os favoritos da supermodelo
Ícone das passarelas mundiais, a modelo Adriana Lima também conquista no dia a dia com seu estilo marcante e escolhas fashion cheias de personalidade. A supermodelo mostra que sabe como unir praticidade e sofisticação, apostando em peças versáteis que combinam com diferentes ocasiões.
Entre tantas opções, alguns looks da C&A se destacaram e viraram verdadeiros queridinhos da top. Do clássico elegante ao despojado moderno. Abaixo, confira um compilado com cinco produções que traduzem o estilo da musa.
Um dos encontros favoritos de Adriana Lima é entre clássicos e tendências. Para ter essa combinação, a supermodelo é fã de peças versáteis e práticas, que carregam um pouquinho de sua essência, mesmo com a rotina agitada.
Outro ítem que a supermodelo gosta são de conjuntos. Desde os mais práticos até os que tem um toque de elegância, o importante é não ter medo de combinar ao seu estilo e apostar em diversas combinações.
Sim, o clássico jeans com salto nunca sai da moda. Seja nas passarelas ou no dia a dia, Adriana Lima gosta de estar sempre em sua melhor versão.
Adriana Lima mostra que, com os acessórios certos, looks de estampas selvagens não são sinônimo de exageros.
Um vestido é uma peça feminina que possui formas e comprimentos variáveis, mas que nunca sai de moda. Adriana Lima aposta em vestidos que imprimem seu estilo.
Adriana Lima é uma supermodelo, atriz e empresária brasileira. Tornou-se conhecida ao vencer a etapa brasileira do concurso Supermodel of the World, classificando-se em segundo lugar na final mundial. Segundo a revista Forbes, Adriana Lima já entrou várias vezes na lista de modelo mais bem paga do mundo.
Ver essa foto no Instagram
