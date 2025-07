Celebre o Dia dos Pais com cinco filmes disponíveis no Globoplay sobre paternidade e família

A CARAS Brasil indica cinco filmes emocionantes no Globoplay para celebrar o Dia dos Pais, com histórias de paternidade e amor familiar

Com o Dia dos Pais cada vez mais próximo, a CARAS Brasil indica filmes para celebrar a paternidade. Selecionamos cinco opções imperdíveis e disponíveis no Globoplay, com histórias emocionantes sobre pais e filhos, que vão tocar o coração de toda a família. Confira a seguir títulos para assistir!

2 Filhos de Francisco (2005)

A emocionante história da dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano, contada pelo olhar de seu pai, Francisco. Um clássico do cinema nacional que destaca o amor incondicional e a dedicação paterna, que são o coração da narrativa, tornando este filme uma excelente escolha para o Dia dos Pais.

Gonzaga – De Pai pra Filho (2012)

A biografia de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e seu filho Gonzaguinha, mostrando os desafios e a relação entre pai e filho no cenário musical brasileiro. A história de superação, com momentos intensos de reconciliação e amor, faz com que seja uma opção inspiradora para quem deseja refletir sobre o legado familiar e a influência que os pais têm na vida dos filhos.

Dona Lurdes – O Filme (2024)

Um ano após os eventos da novela Amor de Mãe (2019-2021), Dona Lurdes enfrenta a "síndrome do ninho vazio" e busca redescobrir a vida e os relacionamentos familiares. A obra é uma poderosa reflexão sobre o vínculo entre mãe e filhos, os sacrifícios feitos e as novas formas de ressignificar a vida após a saída dos filhos de casa. Uma história com profundidade emocional, que mostra o impacto do tempo na relação familiar.

Superpai (2015)

Uma comédia brasileira que acompanha Diogo, um pai que tenta equilibrar sua vida de família com a busca por aventuras do passado, mostrando os desafios e responsabilidades da paternidade. Ele assume a responsabilidade de ser pai com muito humor e um toque de drama, mostrando como a paternidade pode ser desafiadora, mas também transformadora.

Nosso Sonho (2023)

A história da dupla Claudinho e Buchecha, explorando sua amizade e trajetória musical, com destaque para a relação de apoio e inspiração mútua. A relação de apoio mútuo entre eles, especialmente o vínculo com o pai de Claudinho, é o ponto central do filme. A história não apenas celebra a música, mas também explora os laços familiares e o impacto que os pais podem ter na vida dos filhos.

Esses filmes oferecem uma variedade de perspectivas sobre a paternidade, desde dramas emocionantes até comédias leves, perfeitos para celebrar o Dia dos Pais com muito carinho e reflexão.

Leia também: De Roberto Justus a Zezé Di Camargo: veja os famosos que foram pais mais velhos

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: