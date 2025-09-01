Camila Pudim: 5 dicas e segredos de maquiagem para você arrasar

Influenciadora digital, Camila Pudim é conhecida por seus vídeos virais; em entrevista à CARAS Brasil, ela dá dicas de maquiagem

Camila Pudim caiu nas graças do público e se consagrou como uma potência na criação de conteúdo voltada para beleza e conquistou a admiração de diversos internautas e famosos. Nas redes sociais, ela conta com milhões de seguidores, tendo vídeos virais de maquiagem.

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Pudim entrega truques para arrasar na hora de fazer a maquiagem: "Para mim, o segredo está em três pontos: pele bem preparada, um produto coringa e um detalhe de impacto", diz. Abaixo, confira cinco dicas da influenciadora e não erre mais na hora de se produzir.

Foto: Divulgação

1 - Blush é vida

“Uso o blush como se fosse assinatura: no rosto, nas têmporas e até um toque no nariz. Dá aquele ar divertido e jovem, que é muito minha cara.”

2 - Iluminador além do óbvio

“Uso iluminador não só nas maçãs do rosto, mas também no canto interno dos olhos e até na boca, em cima do batom, para dar um efeito 3D divertido.”

3 - Lip Combos

“Combinar diferentes tons de batom e gloss virou meu truque preferido. Um contorno mais escuro com centro mais claro, ou gloss transparente por cima de cor intensa… isso dá volume, estilo e personalidade aos lábios.”

4 - Invista em produtos multifuncionais

“Adoro quando um produto resolve várias coisas. Um batom que também serve como blush, uma sombra cremosa que vira iluminador… facilita a rotina e dá mais espaço para a criatividade.”

5 - Se permita ousar

“Às vezes é só arriscar: um delineado diferente, um batom fora da sua zona de conforto, uma sombra neon. Ousadia traz frescor e mostra novas versões de você mesma.”

'Já ganha outro nível'

Além das dicas maravilhosas, Camila Pudim reforça que é importante a pele estar bem preparada, usar produtos multifuncionais e apostar em um detalhe poderoso. Segundo a influenciadora, esses pontos já elevam qualquer maquiagem.

"Quando a pele tá hidratada é bem cuidada qualquer make já ganha outro nível. Usar produtos multifuncionais também ajuda muito na economia de tempo e dinheiro, como blush multifuncional por exemplo, que dá pra dar aquela carinha de saude, usar nas pálpebras e também nos lábios. E por fim, sempre incluo um detalhe poderoso: pode ser um batom marcante, um delineado gráfico ou um iluminador que brilha de longe", finaliza a influenciadora Camila Pudim.

Foto: Divulgação

