Adriane Galisteu: 6 dicas e segredos da apresentadora para cuidar dos cabelos

Adriane Galisteu chama atenção pelo seu cabelo; confira um compilado com seis dicas da apresentadora para manter os fios impecáveis

Adriane Galisteu (52) é dona de um estilo marcante e encanta o público há décadas com sua presença magnética e, claro, com seus cabelos que sempre chamam atenção pela vitalidade e movimento. Ícone da TV brasileira, ela já passou por algumas fases e visuais, mas nunca abriu mão de manter os fios impecáveis.

Não à toa, para muitas pessoas, seu nome se tornou inspiração para quem busca unir praticidade e glamour no dia a dia, mostrando que é possível transformar o cuidado com os fios em um verdadeiro ritual de bem-estar. Abaixo, confira um compilado com cinco dicas de Adriane Galisteu.

1. 'Não tem jeito'

Entre os cuidados de Adriane Galisteu com a saúde capilar, ela destaca um ritual de lavagens e uso de produtos para reconstrução do fio. “Não tem jeito! Se vai mexer com química, tem que cuidar muito e dá trabalho mesmo. Como eu procuro a qualidade do fio, faço muita hidratação e fico horas com produto no cabelo para dar força", disse ela em entrevista ao Gshow.

2. Apostar no que dá certo

Esta dica pode ser valiosa para quem gosta de inovar ao pintar os fios. Segundo Adriane Galisteu, é importante não ficar mudando de colorista — especialista em coloração capilar que domina diversas técnicas para modificar a cor dos cabelos.

3. Só em ocasiões especiais

O uso de secador é um assunto bastante polêmico, que diverge algumas opiniões, a própria Adriane Galisteu revelou que o truque, no dia a dia, é deixar os fios secarem naturalmente: "Só uso o secador em ocasiões especiais. Também hidrato a cada 15 dias no salão de beleza", disse em entrevista à 'Claudia'.

4. É bom evitar

Adriane Galisteu também evita lavar os fios diariamente e aposta em penteados mais presos para manter o cabelo preservado do calor e da poluição do meio ambiente.

5. Alinhamento ao seu estilo

Para que o cabelo esteja completamente inserido em seu estilo, o planejamento é de longa data, por isso, Adriane Galisteu revelou que quando pensa no que vai vestir, também tem atenção em como combinar com o cabelo.

6. Nunca é demais

A água proporciona hidratação, fortalecimento e brilho aos cabelos, tanto através da ingestão diária quanto do uso externo. E quem aponta a importância da água para os cuidados com a beleza é Adriane Galisteu.

"Santo remédio, água! É um remédio em todos os sentidos. Vamos beber água, gente. Ela te faz uma hidratação de dentro para fora e esta é a maior verdade do mundo!", finalizou a apresentadora Adriane Galisteu em seu canal no Youtube.

