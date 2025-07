8 produtos criados por famosos para celebrar o prazer; confira lista

Nesta quinta-feira, 31, é celebrado o Dia do Orgasmo e, pensando nisso, a CARAS Brasil separou 8 produtos íntimos criados por famosos; veja!

Comemorado nesta quinta-feira, 31, o Dia do Orgasmo chega para reforçar a importância de celebrar o prazer sem tabus. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou uma lista de oito produtos, criados por famosos brasileiros e internacionais, voltados para a intimidade. Confira a seguir!

Sex Toy de Ingrid Guimarães

Após dar vida a Alice nos filmes De Pernas pro Ar, a atriz resolveu apostar em uma linha própria de produtos sexuais. Ao lado da marca A Sós, ela lançou um Magic Rabbit 3 em 1: um brinquedo em formato de coelho, que une sugador de clitóris, vibrador e simulador de língua. Além disso, ela também assinou a cocriação de um gel excitante para massagem, o Prazer Dela.

Cosméticos íntimos de Deborah Secco

Conhecida por falar sobre sua sexualidade sem tabus, a artista desenvolveu sua linha de cosméticos íntimos pela marca INTT. Os produtos vão desde sabonete íntimo e bruma pélvica, até esfoliante e gel excitante. À época do lançamento, Deborah conversou com a CARAS Brasil sobre a importância da linha voltada ao prazer feminino e deu detalhes de seu lado empreendedor.

Perfume íntimo de Anitta

Em 2022, a cantora deu o que falar após lançar a primeira deo colônia íntima brasileira. Em parceria com a Cimed, ela criou o Puzzy by Anitta, uma fragrância que pode ser usada no corpo todo, porém, tem o foco na área íntima. A linha possui seis perfumes, não altera o pH vaginal e foi testada ginecologicamente.

Linha sensual de Cleo Pires

Também conhecida por falar sobre a vida sexual sem rodeios, Cleo Pires lançou uma linha sensual com óleos, lubrificantes e acessórios voltados ao praze. Com uma estética minimalista, a atriz e cantora aproveitou para reforçar a importância do empoderamento feminino.

Vela sexy de Gwyneth Paltrow

Em 2020, a atriz de Hollywood se tornou um ícone do sexual wellness ao lançar a vela This Smells Like My Vagina, que, em português significa "isso cheira como a minha vagina". O produto, feito em parceria com a marca Goop, deu o que falar. De acordo com a artista, a proposta não era literal, mas sim, provocativa.

Marca para mulheres na peri/pós-menopausa de Halle Berry

Vencedora do Oscar, a artista lançou a marca Respin voltada para o bem-estar sexual de mulheres na peri/pós-menopausa. Com géis de intimidade para aumentar o conforto no sexo e um aparelho de luz vermelha que promete aumentar a libido e a saúde íntima, a marca é focada em celebrar as mudanças, ao invés de escondê-las.

Vibrador de Demi Lovato

Em 2021, a cantora lançou a The Demi Wand em parceria com a marca Bellesa. O modelo é uma mini varinha mágica que centraliza as vibrações no clitóris. "Queria criar meu próprio sex toy para tirar o estigma do prazer e levar sua relação com o sexo para outro nível", afirmou Demi no X (antigo Twitter) ao lançar o produto.

Linha de bem-estar sexual de Harry Styles

Na última sexta-feira, 26, o músico britânico se tornou assunto ao anunciar o lançamento oficial da marca Pleasing, voltada ao bem-estar sexual. Com lubrificantes e vibradores, a linha foi elaborada em parceria com uma sexológa e ainda não está disponível no Brasil.

