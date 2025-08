8 filmes confortáveis para assistir debaixo das cobertas

Com as baixas temperaturas e o final de semana chegando, a CARAS Brasil separa 5 filmes recheado de conforto para assistir debaixo das cobertas

Com as baixas temperaturas atingindo o Brasil, nada melhor do que ficar debaixo das cobertas durante um final de semana com uma pipoca e a bebida quente da sua preferência para descansar e tirar o peso de uma semana corrida e cheia de emoções. A CARAS Brasil lista abaixo oito filmes para deixar esses dias ainda mais confortáveis - e com bastante diversão.

Sexta-Feira Muito Louca

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan interpretam mãe e filha que trocam de corpos para entender o espaço que uma ocupa na vida da outra. Além de ser um clássico da Sessão da Tarde, o filme conta com as maiores loucuras e uma música clássica que marcou algumas gerações (Take Me Away). É o momento perfeito para revisitar, afinal, a continuação chega aos cinemas em agosto, após mais de 20 anos de espera.

Barbie

A febre cor de rosa que dominou 2023 é uma boa pedida: a boneca Barbie (Margot Robbie) enfrenta um mundo plástico e cheio de perfeição. Mas o que acontece quando ela entra em contato com o mundo real e entende que seu lugar pode ser fora daquela bolha? Com direção de Greta Gerwig, o indicado ao Oscar traz dilemas e um drama com comédia na dose certa.

O Auto da Compadecida

Um clássico brasileiro com nomes lendários como Fernanda Montenegro, Selton Mello e Matheus Nachtergaele. Baseado na obra de Ariano Suassuna, João Grilo e Chicó vivem de planos infalíveis e também traz uma história de fé e amor.

Operação Cupido

Lindsay Lohan em dose dupla: ainda uma estrela mirim, a atriz fez o duplo papel em uma jornada romântica para tentar fazer os seus pais - interpretados por Dennis Quaid e Natasha Richardson - reatarem. E, claro, tudo fica melhor ao descobrir que ela tem uma irmâ gêmea e a dupla não quer ser separada por nada nesse mundo.

Esqueceram de Mim

O clássico da carreira de Macaulay Caulkin é uma boa pedida para qualquer época do ano: um jovem fica animado ao saber que vai viajar com a família. Mas, tudo fica ainda mais perfeito quando ele é esquecido dentro da própria casa e começa um jogo de gato e rato contra dois ladrões. A comédia rendeu diversas continuações.

Jumanji (1995)

Robin Williams em uma aventura de um clássico jogo de tabuleiro: ao invés de ser apenas uma jogatina comum, ainda jovem ele é absorvido pelo game e, ao ser liberto, tem que enfrentar Jumanji novamente para salvar seus novos amigos - mesmo que isso signifique enfrentar toda a vida selvagem do mundo.

Matilda (1996)

Uma menina, aparentemente comum, descobre que ela não é apenas uma garotinha com pais negligentes e, sim, alguém com poderes. Ao entender que tem um dom especial, sua missão é partir em uma cruzada contra a terrível diretora Trunchbull e, claro, entender qual é o verdadeiro significado de lar.

De Repente 30

O sonho de todo jovem é crescer e sair da asa dos pais. Mas, e se trinta anos não for a verdadeira idade do sucesso?! É isso que a comédia romântica estrelada por Mark Ruffalo e Jennifer Garner traz como sua premissa, além de muita nostalgia dos anos 80 - com direito a um flash mob incrível.

