7 produções que marcaram a carreira artística de Marcos Palmeira

Marcos Palmeira completa 62 anos no dia 19 de agosto de 2025; relembre os personagens protagonizados pelo ator que marcaram sua carreira artística
Marcos Palmeira, que completa mais um ano de vida no dia 19 de agosto, é um dos atores mais respeitados da dramaturgia brasileira. Ao longo de sua carreira, ele se destacou em diversas produções marcantes na televisão, no cinema e no teatro. Com décadas de experiência, ele construiu personagens inesquecíveis que fizeram história. A seguir, veja uma seleção dos papéis que marcaram sua trajetória artística.
Marcos Palmeira viveu Mário Sérgio em Vale Tudo, um jornalista competitivo e apaixonado, que começa roubando a ideia de pauta de Solange (Lídia Brondi), para depois se tornar seu chefe — e quem sabe algo mais. Essa dualidade de conflito e atração trouxe profundidade ao personagem.
Em Renascer, Marcos Palmeira interpretou João Pedro, o filho caçula rejeitado por seu pai, o Coronel José Inácio. Um dos momentos mais emocionantes da novela foi quando, já doente, o coronel pede perdão ao filho — um golpe de dignidade sempre lembrado pelo público.
Como João Coragem em Irmãos Coragem, Marcos Palmeira protagonizou um remake da obra de Janete Clair. O personagem encontra um diamante que muda seu destino e se vê envolvido em intrigas locais e um romance tenso com Lara (Letícia Sabatella), dona de uma personalidade tripla.
Na novela de Sílvio de Abreu, Torre de Babel, Marcos Palmeira viveu Alexandre Toledo, advogado filho de um ex-chefe. Alexandre liberta-se e envolve-se com Sandrinha, filha ambiciosa de um pedreiro, em uma trama carregada de sedução, moral ambígua e drama intenso.
No papel de Gumercindo, ou Guma, em Porto dos Milagres, Marcos Palmeira interpreta um personagem de origem humilde que descobre suas raízes reais ao disputar a prefeitura — uma trama carregada de tensão política, ritos de destino e rivalidade familiar.
Como Fernando Amorim, um produtor de cinema e protagonista da novela de Gilberto Braga, Celebridade, Marcos Palmeira viveu um homem idealista envolvido nos bastidores da fama e da ambição. A trama explorava os meandros da mídia e do estrelato.
Na série da HBO Mandrake, Marcos Palmeira interpreta Mandrake (ou Paulo Mendes), um advogado sagaz que resolve casos de chantagem e extorsão. A produção rendeu a ele uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Ator.
Ver esta publicação no Instagram
Leia também: Tchau, José Inocêncio! Marcos Palmeira muda o visual após o fim das gravações de Renascer
VEJA LISTA!
Celebre o Dia dos Pais com cinco filmes disponíveis no Globoplay sobre paternidade e família
|MC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
|Humberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
|Dia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
|Bruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
|Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
|Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
|Hulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
|Especialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
|Eva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
|Vale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos