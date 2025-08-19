CARAS Brasil
  2. 7 produções que marcaram a carreira artística de Marcos Palmeira
Caras Indica / ANIVERSÁRIO

7 produções que marcaram a carreira artística de Marcos Palmeira

Marcos Palmeira completa 62 anos no dia 19 de agosto de 2025; relembre os personagens protagonizados pelo ator que marcaram sua carreira artística

Júlia Wasko
por Júlia Wasko
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 12h30

Veja as produções que marcaram a carreira artística de Marcos Palmeira ao longo desses anos - Divulgação
Marcos Palmeira, que completa mais um ano de vida no dia 19 de agosto, é um dos atores mais respeitados da dramaturgia brasileira. Ao longo de sua carreira, ele se destacou em diversas produções marcantes na televisão, no cinema e no teatro. Com décadas de experiência, ele construiu personagens inesquecíveis que fizeram história. A seguir, veja uma seleção dos papéis que marcaram sua trajetória artística.

Vale Tudo - 1988

Marcos Palmeira viveu Mário Sérgio em Vale Tudo, um jornalista competitivo e apaixonado, que começa roubando a ideia de pauta de Solange (Lídia Brondi), para depois se tornar seu chefe — e quem sabe algo mais. Essa dualidade de conflito e atração trouxe profundidade ao personagem. 

Renascer - 1993

Em Renascer, Marcos Palmeira interpretou João Pedro, o filho caçula rejeitado por seu pai, o Coronel José Inácio. Um dos momentos mais emocionantes da novela foi quando, já doente, o coronel pede perdão ao filho — um golpe de dignidade sempre lembrado pelo público.

Irmãos Coragem - 1995

Como João Coragem em Irmãos Coragem, Marcos Palmeira protagonizou um remake da obra de Janete Clair. O personagem encontra um diamante que muda seu destino e se vê envolvido em intrigas locais e um romance tenso com Lara (Letícia Sabatella), dona de uma personalidade tripla.

Torre de Babel - 1998

Na novela de Sílvio de Abreu, Torre de Babel, Marcos Palmeira viveu Alexandre Toledo, advogado filho de um ex-chefe. Alexandre liberta-se e envolve-se com Sandrinha, filha ambiciosa de um pedreiro, em uma trama carregada de sedução, moral ambígua e drama intenso.

Porto dos Milagres - 2001

No papel de Gumercindo, ou Guma, em Porto dos Milagres, Marcos Palmeira interpreta um personagem de origem humilde que descobre suas raízes reais ao disputar a prefeitura — uma trama carregada de tensão política, ritos de destino e rivalidade familiar.

Celebridade - 2003

Como Fernando Amorim, um produtor de cinema e protagonista da novela de Gilberto Braga, Celebridade, Marcos Palmeira viveu um homem idealista envolvido nos bastidores da fama e da ambição. A trama explorava os meandros da mídia e do estrelato.

Mandrake - 2005

Na série da HBO Mandrake, Marcos Palmeira interpreta Mandrake (ou Paulo Mendes), um advogado sagaz que resolve casos de chantagem e extorsão. A produção rendeu a ele uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Ator.

Júlia Wasko

Júlia Wasko é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, já integrou a equipe da Coluna do Gabriel Perline no Portal iG e Contigo! e atuou como redatora no Estratégia Vestibulares.

marcos palmeira
