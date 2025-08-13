CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. 7 passeios gratuitos e imperdíveis para aproveitar o fim de semana em São Paulo
Caras Indica / SÃO PAULO

7 passeios gratuitos e imperdíveis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Descubra 7 passeios gratuitos para curtir São Paulo no fim de semana — de arte e cultura a natureza e gastronomia, para todos os estilos

Júlia Wasko
por Júlia Wasko
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 11h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Conheça sete passeios gratuitos e imperdíveis para aproveitar o fim de semana em São Paulo - Reprodução/Getty Images/Rebeca Mello
Conheça sete passeios gratuitos e imperdíveis para aproveitar o fim de semana em São Paulo - Reprodução/Getty Images/Rebeca Mello

São Paulo é uma cidade que respira cultura, arte e diversidade. E o melhor: há uma série de programas gratuitos para curtir no fim de semana, sozinho, com amigos ou em família. Selecionamos algumas opções imperdíveis que vão te fazer redescobrir a capital paulista.

1. Avenida Paulista aos Domingos

Avenida Paulista é um clássico que se transforma aos domingos. O trânsito é fechado para carros e abre espaço para ciclistas, patinadores e pedestres. Além disso, há apresentações de música, exposições de artistas de rua e food trucks com opções deliciosas. Um programa ideal para caminhar, tirar fotos e aproveitar a energia da cidade.

2. Parque do Ibirapuera

O Parque do Ibirapuera é perfeito para relaxar, fazer piquenique, caminhar ou andar de bicicleta. Aos finais de semana, é possível curtir apresentações culturais, exposições gratuitas no MAM (Museu de Arte Moderna) e atividades para crianças. A vista do lago e o contato com a natureza tornam o passeio imperdível.

3. Centro Cultural São Paulo (CCSP)

O CCSP oferece exposições de arte, teatro, cinema e música, tudo gratuito. Aos sábados e domingos, há oficinas, shows e atividades interativas. É um espaço democrático que aproxima o público da arte e da cultura, sem custo algum.

4. Museu de Arte de São Paulo (MASP) – Entrada Gratuita às Terças

Embora o MASP cobre ingresso normalmente, às terças-feiras a entrada é gratuita. É a chance de admirar obras de artistas nacionais e internacionais e ainda conhecer a arquitetura icônica do prédio projetado por Lina Bo Bardi. Um passeio ideal para quem ama arte e história.

5. Beco do Batman

Localizado na Vila Madalena, o Beco do Batman é um verdadeiro museu a céu aberto. Grafites e murais gigantes transformam cada parede em uma obra de arte urbana. Perfeito para fotos, caminhadas e para quem quer conhecer a arte de rua paulistana de perto.

6. Feira da Praça Benedito Calixto

Aos sábados, a Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, recebe uma feira de antiguidades, artesanato, música ao vivo e gastronomia. É uma ótima oportunidade para passear, conhecer artistas locais e se encantar com o clima boêmio da região.

7. Parque da Água Branca

O Parque da Água Branca, na zona oeste, é ideal para famílias com crianças. Aos finais de semana, há apresentações de animais, feiras de produtos orgânicos, oficinas e atividades culturais. Um espaço tranquilo para relaxar e se reconectar com a natureza.

Dicas Extras

  • Leve água e protetor solar em todos os passeios.

  • Confira a programação atualizada nos sites oficiais ou redes sociais dos espaços culturais.

  • Aproveite o transporte público, evitando o trânsito intenso nos finais de semana.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL

Leia também: 5 looks de Virginia para brilhar na academia: 'A roupa certa faz toda diferença'

Júlia Wasko

Júlia Wasko é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, já integrou a equipe da Coluna do Gabriel Perline no Portal iG e Contigo! e atuou como redatora no Estratégia Vestibulares.

Leia também

Cinema

Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro' - Reprodução/Instagram

Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês

VEJA!

A influenciadora digital Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram @virginia

5 looks de Virginia para brilhar na academia: 'A roupa certa faz toda diferença'

INFÂNCIA

Nesta terça-feira, 12, é comemorado o Dia Nacional das Artes - Foto: Reprodução/GettyImages

5 atividades para fazer em casa com os filhos e comemorar o Dia Nacional das Artes

ETERNO!

Tarcísio Meira faleceu devido complicações da COVID-19 - Foto: João Miguel Júnior/Globo

Quatro anos sem Tarcísio Meira: 5 filmes que o ator já atuou

Faz a diferença!

Neymar Jr. - Reprodução/Instagram

5 cuidados para Neymar preservar o visual novo dentro e fora dos campos

PRODUÇÕES

Os Enforcados e mais produções que chegam nesta semana e são imperdíveis - Reprodução/Divulgação/Paris Filmes

5 lançamentos imperdíveis que chegam nesta semana

Últimas notícias

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantoraEspecialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
Marcello Noves completa 63 anos nesta quarta-feira, 13Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela
Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro'Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês
Astróloga fala sobre futuro de Neymar nos camposAstróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'
Virginia mostra semelhança com Maria AliceVirginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice
Armando BabaioffArmando Babaioff exibe foto inédita com seu namorado
Maíra CardiFilha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’
Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete ClareouMarcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'
Maria de Fátima usa segredo para chantagear OdeteVale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete
Maria João Bastos está no elenco do filme ‘Uma Praia em Nossas Vidas'Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade