7 passeios gratuitos e imperdíveis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Descubra 7 passeios gratuitos para curtir São Paulo no fim de semana — de arte e cultura a natureza e gastronomia, para todos os estilos

São Paulo é uma cidade que respira cultura, arte e diversidade. E o melhor: há uma série de programas gratuitos para curtir no fim de semana, sozinho, com amigos ou em família. Selecionamos algumas opções imperdíveis que vão te fazer redescobrir a capital paulista.

1. Avenida Paulista aos Domingos

Avenida Paulista é um clássico que se transforma aos domingos. O trânsito é fechado para carros e abre espaço para ciclistas, patinadores e pedestres. Além disso, há apresentações de música, exposições de artistas de rua e food trucks com opções deliciosas. Um programa ideal para caminhar, tirar fotos e aproveitar a energia da cidade.

2. Parque do Ibirapuera

O Parque do Ibirapuera é perfeito para relaxar, fazer piquenique, caminhar ou andar de bicicleta. Aos finais de semana, é possível curtir apresentações culturais, exposições gratuitas no MAM (Museu de Arte Moderna) e atividades para crianças. A vista do lago e o contato com a natureza tornam o passeio imperdível.

3. Centro Cultural São Paulo (CCSP)

O CCSP oferece exposições de arte, teatro, cinema e música, tudo gratuito. Aos sábados e domingos, há oficinas, shows e atividades interativas. É um espaço democrático que aproxima o público da arte e da cultura, sem custo algum.

4. Museu de Arte de São Paulo (MASP) – Entrada Gratuita às Terças

Embora o MASP cobre ingresso normalmente, às terças-feiras a entrada é gratuita. É a chance de admirar obras de artistas nacionais e internacionais e ainda conhecer a arquitetura icônica do prédio projetado por Lina Bo Bardi. Um passeio ideal para quem ama arte e história.

5. Beco do Batman

Localizado na Vila Madalena, o Beco do Batman é um verdadeiro museu a céu aberto. Grafites e murais gigantes transformam cada parede em uma obra de arte urbana. Perfeito para fotos, caminhadas e para quem quer conhecer a arte de rua paulistana de perto.

6. Feira da Praça Benedito Calixto

Aos sábados, a Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, recebe uma feira de antiguidades, artesanato, música ao vivo e gastronomia. É uma ótima oportunidade para passear, conhecer artistas locais e se encantar com o clima boêmio da região.

7. Parque da Água Branca

O Parque da Água Branca, na zona oeste, é ideal para famílias com crianças. Aos finais de semana, há apresentações de animais, feiras de produtos orgânicos, oficinas e atividades culturais. Um espaço tranquilo para relaxar e se reconectar com a natureza.

Dicas Extras

Leve água e protetor solar em todos os passeios.

Confira a programação atualizada nos sites oficiais ou redes sociais dos espaços culturais.

Aproveite o transporte público, evitando o trânsito intenso nos finais de semana.

