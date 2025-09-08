6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA

Vai visitar a capital paulistana e não sabe o que fazer? A CARAS Brasil separou seis dicas de passeios imperdíveis para você e toda família

O mês de setembro chegou e com isso, a primavera está cada vez mais próxima. O clima ameno na cidade transforma esse no momento perfeito para sair de casa e aproveitar a capital, mas muitas pessoas podem ficar perdidas sobre o que fazer em meio a tantas opções disponíveis.

Abaixo, a CARAS Brasil separou algumas opções de exposições imperdíveis que estarão em cartaz durante todo o mês de setembro:

Baú do Raul

O Museu da Imagem e do Som (MIS) celebra Raul Seixas, o eterno “Maluco Beleza”, com uma mega exposição. Composta por centenas de itens originais do cantor, a mostra é dividida em mais de 15 salas e conta com uma cenografia exclusiva que proporciona a imersão na vida e obra de Raul, além de salas que promovem uma impressionante experiência sensorial aos visitantes. A curadoria foi delineada a partir de 13 das mais aclamadas músicas do artista.

Quando? Até 28 de setembro

Onde? MIS [Avenida Europa, 158 - Jardim Europa]

Pop Brasil: vanguarda e nova figuração, 1960-70

Com 250 obras de mais de 100 artistas, essa é a maior exposição da Pinacoteca em 2025. A mostra permite com que o visitante tenha uma visão abrangente sobre a arte do período enquanto passa por divisões temáticas que aludem à grandes acontecimentos da época, como o surgimento da indústria cultural, a ruptura democrática e transformações sociais de diversas ordens.

Quando? Até 5 de outubro

Onde? Pinacoteca [Avenida Tiradentes, 273 - Luz]

Fala Falar Falares

No Museu da Língua Portuguesa, a exposição aborda a capacidade de manipulação do som a partir do corpo, usando a perspectiva do português falado no Brasil e de sua variedade. A mostra Fala Falar Falares usa de registros audiovisuais e instalações imersivas para celebrar a fala e os diferentes sotaques brasileiros.

Quando? Até 28 de setembro

Onde? Museu da Língua Portuguesa [Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico]

Dopamine Land: Uma Experiência Multissensorial

No Shopping Eldorado está localizada uma experiência que promete trazer a imaginação sem limites da criança à realidade através de uma jornada por mais de 10 ambientes temáticos e interativos. Ao longo da mostra, o público é conduzido por uma série de atrações que estimulam a criatividade e o prazer, desde uma guerra de travesseiros a um mergulho em uma gigante piscina de bolinhas.

Quando? Até 19 de outubro

Onde? Shopping Eldorado [Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros]

Floresta Utópica

Realizada no Farol Santander, a exposição Floresta Utópica se propõe a uma jornada sensorial e simbólica por camadas invisíveis da natureza e da alma humana. Com uma duração de 20 minutos, a experiência é dividida em sete atos: A Chuva e o Solo, As Conexões Subterrâneas, Nascimento, Os Detalhes, A Floresta Utópica, As Flores e a Dança e, por fim, O Fruto e o Recomeço.

A mostra aborda temas como a origem, presença e transformação e possui imagens que oferecem uma reflexão sobre o que mantém cada indivíduo vivo por dentro e conectado a tudo ao seu redor.

Quando? Até 12 de outubro

Onde? Farol Santander [Rua João Brícola, 24 - Centro]

Mundo Pixar

Em nova temporada, a exposição Mundo Pixar conta com cinco franquias novas na experiência, incluindo Vida de Inseto, Red: Crescer é uma Fera, Coco, Elementos e Luca, sendo as duas últimas inéditas em São Paulo. Além disso, títulos já consagrados como Divertida Mente 2, Carros, Toy Story, Monstros S.A., Os Incríveis e Up – Altas Aventuras ganham novos ambientes e cenografia renovada.

Localizada no Shopping Center Norte, a mostra tem ambientação aprimorada com cenários expandidos e aromatização em todas as salas, proporcionando uma experiência multissensorial envolvente.

Quando? Até 30 de setembro

Onde? Shopping Center Norte [Av. Otto Baumgart, 245 - Vila Guilherme]

