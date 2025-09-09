5 produtos da Avon que são os queridinhos de Ana Castela - CARAS Indica

Ana Castela chama atenção por sua maquiagem e cuidados com a beleza; confira os cinco produtos da Avon mais usados pela cantora
Ana Castela mostra que, além de arrastar multidões com sua música, também tem uma relação especial com os cuidados de beleza. Abaixo, confira um compilado com os cinco produtos que ela mais gosta de usar.
Para um look com efeito radiante, o pó iluminador multidimensional ilumina a pele destacando os pontos principais do rosto. A marca promete brilho que deixa a maquiagem mais realçada e revela uma aparência naturalmente iluminada.
Paletas de sombras Ultra Colour Bronze são apostas para quando se trata de cores ultra vivas e pigmentadas em apenas uma passada.
Proporciona aparência de cílios postiços leves, levantados e com volume, sem aparência de cílios pesados/ sem pesar os cílios para baixo. O aplicador alcança facilmente os cílios dos cantos e reveste cada cílio, preenchendo as falhas.
A Base Líquida Power Stay possui acabamento matte que dura por 24 horas. Com cobertura que disfarça olheiras, marcas da pele, marcas avermelhadas deixando sensação leve e sem obstruir os poros. A marca promete que este produto é confortável, não desbota, não transfere e resiste ao calor e suor.
O Avon Blush em Pó é uma aposta para quem quer ficar com uma aparência radiante! Ele dura o dia todo com uma cobertura de alto impacto que mantém o visual por horas, a marca promete não deixar a sensação de palidez.
Leia também: Ana Castela fala sobre novos planos e revela sonhos para vida pessoal
Ver essa foto no Instagram
SÉRIES
Saiba onde assistir a nova temporada de Only Murders in the Building, estrelada por Selena Gomez - CARAS Indica
|Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho
|Leonardo DiCaprio revela planos futuros para sua carreira
|Daniel completa 57 anos e astróloga analisa: 'Se preparando para ativar a missão'
|Psicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'
|Poliana Rocha aposta em look elegante para batizado de José Leonardo
|Sthefany Brito cancela festa após o filho ir parar no hospital
|Ofertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto
|5 produtos da Avon que são os queridinhos de Ana Castela - CARAS Indica
|VÍDEO: José Leonardo é colocado dentro da água na hora do batismo
|João Guilherme fala sobre suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela