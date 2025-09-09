CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. 5 produtos da Avon que são os queridinhos de Ana Castela - CARAS Indica
Caras Indica / PARA TODOS OS GOSTOS

5 produtos da Avon que são os queridinhos de Ana Castela - CARAS Indica

Ana Castela chama atenção por sua maquiagem e cuidados com a beleza; confira os cinco produtos da Avon mais usados pela cantora

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 18h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Castela aposta em blush em pó, base líquida e pó iluminador da marca - Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews
Ana Castela aposta em blush em pó, base líquida e pó iluminador da marca - Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

Ana Castela mostra que, além de arrastar multidões com sua música, também tem uma relação especial com os cuidados de beleza. Abaixo, confira um compilado com os cinco produtos que ela mais gosta de usar. 

1. Pó Iluminador Avon - R$ 64,90

Para um look com efeito radiante, o pó iluminador multidimensional ilumina a pele destacando os pontos principais do rosto. A marca promete brilho que deixa a maquiagem mais realçada e revela uma aparência naturalmente iluminada. 

2. Avon Ultra Color Quad Eyeshadow Palettes - R$79,90

Paletas de sombras Ultra Colour Bronze são apostas para quando se trata de cores ultra vivas e pigmentadas em apenas uma passada. 

3. Máscara para Cílios Avon Fabulous Lash a Prova D'água - R$39,99

Proporciona aparência de cílios postiços leves, levantados e com volume, sem aparência de cílios pesados/ sem pesar os cílios para baixo. O aplicador alcança facilmente os cílios dos cantos e reveste cada cílio, preenchendo as falhas. 

4. Base Líquida de Maquiagem Avon Power Stay - R$44,49

A Base Líquida Power Stay possui acabamento matte que dura por 24 horas. Com cobertura que disfarça olheiras, marcas da pele, marcas avermelhadas deixando sensação leve e sem obstruir os poros. A marca promete que este produto é confortável, não desbota, não transfere e resiste ao calor e suor.

5. Blush em Pó Avon - R$ 49,90

O Avon Blush em Pó é uma aposta para quem quer ficar com uma aparência radiante! Ele dura o dia todo com uma cobertura de alto impacto que mantém o visual por horas, a marca promete não deixar a sensação de palidez.

Leia também: Ana Castela fala sobre novos planos e revela sonhos para vida pessoal

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CANTORA E COMPOSITORA ANA CASTELA NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

belezaMaquiagemAvonana castela
Ana Castela Ana Castela  

Leia também

VEM AÍ!

Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporada - Reprodução/Aline Arruda/Netflix

Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica

SÉRIES

Only Murders in the Building, série estrelada por Selena Gomez, estreia nova temporada - Foto: Divulgação/Disney+

Saiba onde assistir a nova temporada de Only Murders in the Building, estrelada por Selena Gomez - CARAS Indica

TURISMO

Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo - Foto: Beto Assem/Levi Fanan/Divulgação/Pinacoteca

6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA

Impressionante!

Perfumes da Natura - Reprodução/Natura

Cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro - CARAS Indica

MÚSICA

The Runarounds é destaque da Amazon Prime Video - Foto: Getty Images

5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo

PARA CURTIR

Os doramas são produções asiáticas que conquistaram o mundo do streaming nos últimos anos - Foto: Reprodução/Netflix

Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica

Últimas notícias

Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeVirginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho
Leonardo DiCaprioLeonardo DiCaprio revela planos futuros para sua carreira
Cantor Daniel completa 57 anosDaniel completa 57 anos e astróloga analisa: 'Se preparando para ativar a missão'
Viih Tube recorreu a cirurgias plásticas após emagrecer com treinosPsicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'
Poliana RochaPoliana Rocha aposta em look elegante para batizado de José Leonardo
Sthefany Brito revela que levou o filho ao hospitalSthefany Brito cancela festa após o filho ir parar no hospital
NoneOfertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto
Ana Castela aposta em blush em pó, base líquida e pó iluminador da marca5 produtos da Avon que são os queridinhos de Ana Castela - CARAS Indica
José Leonardo no batizadoVÍDEO: José Leonardo é colocado dentro da água na hora do batismo
João Guilherme, Zé Felipe e Ana CastelaJoão Guilherme fala sobre suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade