5 produtos da Avon que são os queridinhos de Ana Castela - CARAS Indica

Ana Castela chama atenção por sua maquiagem e cuidados com a beleza; confira os cinco produtos da Avon mais usados pela cantora

Ana Castela mostra que, além de arrastar multidões com sua música, também tem uma relação especial com os cuidados de beleza. Abaixo, confira um compilado com os cinco produtos que ela mais gosta de usar.

1. Pó Iluminador Avon - R$ 64,90

Para um look com efeito radiante, o pó iluminador multidimensional ilumina a pele destacando os pontos principais do rosto. A marca promete brilho que deixa a maquiagem mais realçada e revela uma aparência naturalmente iluminada.

2. Avon Ultra Color Quad Eyeshadow Palettes - R$79,90

Paletas de sombras Ultra Colour Bronze são apostas para quando se trata de cores ultra vivas e pigmentadas em apenas uma passada.

3. Máscara para Cílios Avon Fabulous Lash a Prova D'água - R$39,99

Proporciona aparência de cílios postiços leves, levantados e com volume, sem aparência de cílios pesados/ sem pesar os cílios para baixo. O aplicador alcança facilmente os cílios dos cantos e reveste cada cílio, preenchendo as falhas.

4. Base Líquida de Maquiagem Avon Power Stay - R$44,49

A Base Líquida Power Stay possui acabamento matte que dura por 24 horas. Com cobertura que disfarça olheiras, marcas da pele, marcas avermelhadas deixando sensação leve e sem obstruir os poros. A marca promete que este produto é confortável, não desbota, não transfere e resiste ao calor e suor.

5. Blush em Pó Avon - R$ 49,90

O Avon Blush em Pó é uma aposta para quem quer ficar com uma aparência radiante! Ele dura o dia todo com uma cobertura de alto impacto que mantém o visual por horas, a marca promete não deixar a sensação de palidez.

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CANTORA E COMPOSITORA ANA CASTELA NAS REDES SOCIAIS: