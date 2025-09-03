CARAS Brasil
  5 palcos mais quentes do The Town 2025: descubra quem canta em cada um no primeiro fim de semana
Caras Indica / THE TOWN

5 palcos mais quentes do The Town 2025: descubra quem canta em cada um no primeiro fim de semana

Guia completo dos 5 palcos do The Town 2025 para você não perder nenhum show.

CARAS Brasil Publicado em 03/09/2025, às 17h07

Palco Skyline é o principal do The Town - Foto: Divulgação
O The Town 2025 começa neste final de semana, 6 e 7 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se estende também para o próximo, nos dias 12, 13 e 14. A atmosfera promete repetir o sucesso da edição passada, com shows que transitam entre o rap, o rock, o pop e o jazz, em cinco grandes palcos que oferecem experiências únicas ao público.

Pensando nisso, a CARAS Indica preparou uma lista especial com todos os palcos do festival, destacando os horários de cada atração e trazendo detalhes sobre os artistas para você se programar e não perder nenhum momento dessa experiência musical neste final de semana.

1. Palco Skyline

O Skyline é o coração do festival, onde os artistas mais aguardados se apresentam em performances de tirar o fôlego. No sábado, o público vai sentir a energia pulsante do rap nacional com Filipe Ret, antes de mergulhar no afrobeat de Burna Boy e no trap psicodélico de Don Toliver. O encerramento da noite será apoteótico com Travis Scott, dono de uma das apresentações mais esperadas desta edição. Já no domingo, o palco será dominado pelo rock, trazendo Capital Inicial, Bruce Dickinson e Bad Religion, até culminar com a aguardada volta do Green Day, que fecha a noite com clássicos que atravessam gerações.

Programação:

  • 6/9 – 15h50 Filipe Ret | 18h10 Burna Boy | 20h30 Don Toliver | 23h15 Travis Scott
  • 7/9 – 15h50 Capital Inicial | 18h10 Bruce Dickinson | 20h30 Bad Religion | 23h15 Green Day

2. Palco The One

O The One é o espaço da diversidade e da experimentação. No primeiro dia, Karol Conká abre os trabalhos com participações especiais, seguida pelo carisma de MC Cabelinho e pela energia contagiante de Matuê. À noite, Ms. Lauryn Hill traz seu inconfundível soul, acompanhada dos filhos YG Marley e Zion Marley. No domingo, o rock toma conta com Supla & Inocentes, CPM 22 e Pitty, culminando com a presença histórica de Iggy Pop, lenda viva do punk.

Programação:

  • 6/9 – 14h40 Karol Conká | 17h00 MC Cabelinho | 19h20 Matuê | 21h55 Ms. Lauryn Hill + YG Marley + Zion Marley
  • 7/9 – 14h40 Supla & Inocentes | 17h00 CPM 22 | 19h20 Pitty | 21h55 Iggy Pop

3. Palco Factory

Voltado para novos talentos e sons alternativos, o Factory é a vitrine da cena contemporânea. No sábado, Budah, Borges, WIU e Teto dão o tom do trap e do rap nacional. Já no domingo, nomes como The Mönic, Ready To Be Hated e Karina Buhr dividem espaço com a irreverência do Tihuana, em uma programação que exalta atitude e inovação.

Programação:

  • 6/9 – 13h00 Budah | 14h45 Borges | 17h05 WIU | 19h25 Teto
  • 7/9 – 13h00 The Mönic + Raidol | 14h45 Ready To Be Hated | 17h05 Karina Buhr | 19h25 Tihuana

4. Palco Quebrada

O Quebrada é onde o rap de rua ganha força, unindo batalhas de rima e artistas que carregam representatividade. No sábado, Tasha & Tracie e MC Hariel aquecem o público antes da Batalha da Aldeia. No domingo, a programação segue com mais rimas afiadas e fecha com o peso do Black Pantera, banda conhecida por seu som potente e letras combativas.

Programação:

  • 6/9 – 18h15 Tasha & Tracie | 20h35 MC Hariel | Batalha da Aldeia
  • 7/9 – 15h55 Batalha da Aldeia | 18h15 Punho de Mahin & MC Taya | 20h35 Black Pantera

5. Palco São Paulo Square

Para quem busca uma experiência sofisticada, o São Paulo Square é o lugar certo. No sábado, a Big Band recebe Tony Gordon e Joabe Reis, antes do show elegante de Stacey Ryan. No domingo, o destaque fica para a Orquestra Mundana Refugi e para o aclamado saxofonista Kamasi Washington, que encerra o palco em clima grandioso.

Programação:

  • 6/9 – 14h00 SP Square Big Band | 17h10 SP Square Big Band + Tony Gordon | 19h30 Joabe Reis | 22h05 Stacey Ryan
  • 7/9 – 14h00 SP Square Big Band | 17h10 SP Square Big Band + Clariana | 19h30 Orquestra Mundana Refugi | 22h05 Kamasi Washington
