5 melhores whey protein para ganhar massa, definir músculos e turbinar o shape como as famosas

Suplemento queridinho das famosas oferece uma promessa milagrosa

Queridinho das musas fitness e sucesso nas academias, o whey protein é um suplemento que surgiu com a promessa de fornecer proteína para o organismo de maneira rápida e prática. Presente nas rotinas de treinos e cada vez mais popular entre quem busca ganho de massa magra, recuperação muscular e até auxílio no emagrecimento, ele se tornou quase indispensável nas prateleiras de suplementação.

No mercado, está disponível em diferentes versões, como concentrado, isolado e hidrolisado. Além disso, pode ser encontrado em sabores diversos, o que facilita a adesão ao consumo diário e amplia as formas de preparo, desde shakes até receitas saudáveis.

Famosas como Viih Tube (25) e Virginia Fonseca (26) não vivem sem. A ex-BBB, por exemplo, costuma utilizar uma versão indicada para quem tem intolerância à lactose (o whey isolado ou hidrolisado, segundo especialistas). Esses tipos também contribui para o fortalecimento das unhas e garante uma absorção mais rápida pelo organismo.

Elas fazem parte do grupo de pessoas que ajudou o suplemento a registrar um crescimento de 25% apenas em 2022, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad).

Mas atenção! Nem todo mundo pode tomar. Segundo o Dr. Wandyk Alisson, médico integrativo e nutricionista, o suplemento de proteína só deve ser consumido por adultos saudáveis. "Apesar de ser um suplemento seguro, quem tem intolerância à lactose, alergia à proteína do leite ou doença renal ou hepática deve consultar um médico ou nutricionista antes. De modo geral, ele pode ser consumido por adultos saudáveis, incluindo mulheres em busca de definição, idosos que precisam manter a massa muscular e até pacientes em protocolos de emagrecimento", afirma em entrevista à CARAS Brasil.

A pedido da reportagem, o especialista lista os cinco melhores whey protein disponíveis no mercado:

1º Optimum Nutrition (Gold Standard 100% Whey) – referência mundial, alto padrão de

pureza, qualidade e segurança.

2º Growth Supplements (Whey Isolado) – ótimo custo-benefício, laudos transparentes, puro

e confiável.

3º Black Skull (Whey Zero) – isolado de boa digestibilidade, usado bastante por atletas.

4º IntegralMédica (Iso Triple Zero) – whey isolado sem lactose, bom custo-benefício.

5º Max Titanium (Top Whey 3W) – boa opção nacional, mistura concentrado, isolado e

hidrolisado.