  5 looks de Virginia para brilhar na academia: 'A roupa certa faz toda diferença'
VEJA!

5 looks de Virginia para brilhar na academia: 'A roupa certa faz toda diferença'

Estrelando campanha de moda fitness, Virginia Fonseca reforça, à CARAS Brasil, a importância de escolher bem os looks para treinar

Mariana Arrudas
Publicado em 12/08/2025, às 15h50

A influenciadora digital Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram @virginia
A influenciadora digital Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram @virginia

"Para mim, a escolha da roupa certa faz toda a diferença na hora do treino". A frase é da influenciadora Virginia Fonseca (26), que costuma compartilhar sua rotina saudável e de exercícios para seus mais de 52 milhões de seguidores e, agora, estrela uma campanha de moda fitness.

Com a influenciadora digital como principal rosto, a campanha Activity, da DLK Modas, reforça a fala da empresária. Com diversas peças disponíveis, a marca visa trazer conforto e estética para o momento de autocuidado.

"É sobre se sentir confortável, confiante e com liberdade para se movimentar, sem abrir mão da qualidade. Quando a peça une estilo e performance, a motivação vem ainda mais forte", completa Virginia, em entrevista à CARAS Brasil.

Pensando nisso, a CARAS indica 5 peças de roupa ideais para a academia, comparando com os looks usados por Virginia na campanha. Confira a seguir!

TOP ESPORTIVO

Os tops são uma boa opção para montar a base do look da academia. Quando adequados, oferecem suporte, conforto e também auxiliam na prevenção de lesões na hora do exercício.

Foto: DLK Modas
Foto: DLK Modas | R$ 62,99

CROPPED

O cropped pode ser uma boa opção para combinar com um top. A peça de roupa traz mais conforto para o treino, unindo a liberdade na hora do movimento ao estilo.

Foto: DLK Modas
Foto: DLK Modas | R$ 65,69

CALÇA LEGGING

A calça legging é escolhida por muitas mulheres na hora de praticar exercícios físicos. A peça de roupa permite melhor movimentação, especialmente em treinos.

Foto: DLK Modas
Foto: DLK Modas | R$ 134,09

MACACÃO

Considerada uma peça versátil e estilosa, o macacão permite uma maior liberdade de movimento durante o exercício, além de oferecer conforto e suporte.

Foto: DLK Modas
Foto: DLK Modas | R$ 155,69

MACAQUINHO

Assim como o macacão, o macaquinho também se ajusta ao corpo e permite uma liberdade maior no movimento. 

Foto: DLK Modas
Foto: DLK Modas | R$ 116,09

Mariana Arrudas

Mariana Arrudas é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Formada em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), já integrou a equipe de entretenimento da Folha de São Paulo. Apaixonada por música, filmes, viagens e cultura pop, escreve sobre o universo das celebridades. Instagram @marixf

