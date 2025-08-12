5 looks de Virginia para brilhar na academia: 'A roupa certa faz toda diferença'

Estrelando campanha de moda fitness, Virginia Fonseca reforça, à CARAS Brasil, a importância de escolher bem os looks para treinar
"Para mim, a escolha da roupa certa faz toda a diferença na hora do treino". A frase é da influenciadora Virginia Fonseca (26), que costuma compartilhar sua rotina saudável e de exercícios para seus mais de 52 milhões de seguidores e, agora, estrela uma campanha de moda fitness.
Com a influenciadora digital como principal rosto, a campanha Activity, da DLK Modas, reforça a fala da empresária. Com diversas peças disponíveis, a marca visa trazer conforto e estética para o momento de autocuidado.
"É sobre se sentir confortável, confiante e com liberdade para se movimentar, sem abrir mão da qualidade. Quando a peça une estilo e performance, a motivação vem ainda mais forte", completa Virginia, em entrevista à CARAS Brasil.
Leia também: Médico alerta para dieta de Virginia: 'Pode agravar doenças autoimunes'
Pensando nisso, a CARAS indica 5 peças de roupa ideais para a academia, comparando com os looks usados por Virginia na campanha. Confira a seguir!
Os tops são uma boa opção para montar a base do look da academia. Quando adequados, oferecem suporte, conforto e também auxiliam na prevenção de lesões na hora do exercício.
O cropped pode ser uma boa opção para combinar com um top. A peça de roupa traz mais conforto para o treino, unindo a liberdade na hora do movimento ao estilo.
A calça legging é escolhida por muitas mulheres na hora de praticar exercícios físicos. A peça de roupa permite melhor movimentação, especialmente em treinos.
Considerada uma peça versátil e estilosa, o macacão permite uma maior liberdade de movimento durante o exercício, além de oferecer conforto e suporte.
Assim como o macacão, o macaquinho também se ajusta ao corpo e permite uma liberdade maior no movimento.
