5 cuidados para Neymar preservar o visual novo dentro e fora dos campos

Descubra os 5 cuidados essenciais para Neymar preservar o visual com tranças e garantir fios saudáveis por mais tempo
Neymar Jr. chamou atenção recentemente ao surgir com tranças feitas por uma trancista do litoral paulista, combinando o visual com a nova camisa do Santos. A escolha por esse estilo exige não só atitude, mas também cuidados específicos para manter os fios e o couro cabeludo saudáveis durante todo o tempo de uso.
Para quem, como o jogador, decidiu trançar os cabelos, é importante adotar uma rotina de cuidados que inclua limpeza, hidratação, nutrição e proteção. Confira abaixo algumas indicações de produtos que ajudam a manter o visual bonito e duradouro.
Mesmo com tranças, o couro cabeludo precisa ser limpo regularmente para evitar acúmulo de sujeira, oleosidade e caspa. A dica é optar por shampoos suaves, sem sulfato, que limpam sem ressecar ou desfazer as tranças.
Use 1 vez por semana, aplicando diretamente no couro cabeludo com os dedos, sem esfregar as tranças.
Como o cabelo trançado dificulta o uso de máscaras hidratantes tradicionais, os sprays e tônicos são ótimos aliados. Eles mantêm a hidratação dos fios e ajudam a acalmar o couro cabeludo, evitando coceiras e descamação.
Bruma Hidratante para Cachos com Babosa - Widi Care
Aplique em dias alternados, borrifando diretamente no couro cabeludo e ao longo das tranças.
Os óleos ajudam a manter o brilho das tranças e previnem o ressecamento dos fios. Eles também podem ser usados para massagear o couro cabeludo, estimulando a circulação e o crescimento saudável do cabelo.
Leia também: Neymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais
Aplique 1 a 2 vezes por semana, em pequenas quantidades, apenas nas pontas e no couro cabeludo.
A fricção dos fios com o travesseiro pode causar frizz e enfraquecer as tranças. Por isso, é essencial usar touca, lenço ou fronha de cetim.
Use todas as noites para prolongar a durabilidade do penteado e manter o visual alinhado.
Se parte do cabelo estiver solta ou se as tranças forem do tipo "twist" com o cabelo natural nas pontas, um leave-in leve ajuda a manter os fios hidratados e definidos.
Evite exageros para não deixar o cabelo pesado ou com acúmulo de produto.
A manutenção com um(a) trancista de confiança é essencial. O ideal é não ultrapassar 6 a 8 semanas com o mesmo penteado, para evitar quebra na raiz. Além disso, evite prender o cabelo com muita força ou fazer tração constante, o que pode causar alopecia por tração.
Se Neymar seguir essa rotina, com certeza vai manter o novo visual bonito e saudável por muito mais tempo — dentro e fora dos campos.
