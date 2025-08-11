CARAS Brasil
Caras Indica / Faz a diferença!

5 cuidados para Neymar preservar o visual novo dentro e fora dos campos

Descubra os 5 cuidados essenciais para Neymar preservar o visual com tranças e garantir fios saudáveis por mais tempo

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 15h20

Neymar Jr. - Reprodução/Instagram
Neymar Jr. - Reprodução/Instagram

Neymar Jr. chamou atenção recentemente ao surgir com tranças feitas por uma trancista do litoral paulista, combinando o visual com a nova camisa do Santos. A escolha por esse estilo exige não só atitude, mas também cuidados específicos para manter os fios e o couro cabeludo saudáveis durante todo o tempo de uso.

Para quem, como o jogador, decidiu trançar os cabelos, é importante adotar uma rotina de cuidados que inclua limpeza, hidratação, nutrição e proteção. Confira abaixo algumas indicações de produtos que ajudam a manter o visual bonito e duradouro.

1. Limpeza leve: shampoo sem sulfato

Mesmo com tranças, o couro cabeludo precisa ser limpo regularmente para evitar acúmulo de sujeira, oleosidade e caspa. A dica é optar por shampoos suaves, sem sulfato, que limpam sem ressecar ou desfazer as tranças.

Indicações:

  • Shampoo Low Poo S.O.S Cachos - Salon Line
  • Shampoo Hidratante Morte Súbita - Lola Cosmetics
  • Shampoo Botica Cachos - Bio Extratus

Use 1 vez por semana, aplicando diretamente no couro cabeludo com os dedos, sem esfregar as tranças.

2. Hidratação prática: sprays e tônicos capilares

Como o cabelo trançado dificulta o uso de máscaras hidratantes tradicionais, os sprays e tônicos são ótimos aliados. Eles mantêm a hidratação dos fios e ajudam a acalmar o couro cabeludo, evitando coceiras e descamação.

Indicações:

  • Spray Hidratante Renova Cachos - Salon Line
  • Tônico Fortalecedor de Jaborandi - Capicilin

  • Bruma Hidratante para Cachos com Babosa - Widi Care

Aplique em dias alternados, borrifando diretamente no couro cabeludo e ao longo das tranças.

3. Nutrição e brilho: óleos vegetais

Os óleos ajudam a manter o brilho das tranças e previnem o ressecamento dos fios. Eles também podem ser usados para massagear o couro cabeludo, estimulando a circulação e o crescimento saudável do cabelo.

Leia também: Neymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais

Indicações:

  • Óleo de Rícino 100% vegetal - Salon Line ou Multi Vegetal
  • Óleo de Coco Extra Virgem - Copra ou Inoar
  • Óleo de Jojoba ou Argan - Widi Care ou Lola

Aplique 1 a 2 vezes por semana, em pequenas quantidades, apenas nas pontas e no couro cabeludo.

4. Proteção durante o sono: cetim sempre

A fricção dos fios com o travesseiro pode causar frizz e enfraquecer as tranças. Por isso, é essencial usar touca, lenço ou fronha de cetim.

Indicações:

  • Touca de Cetim Dupla Face
  • Lenço de Cetim ou Seda
  • Fronha de Cetim Antifrizz - Salon Line ou marcas artesanais

Use todas as noites para prolongar a durabilidade do penteado e manter o visual alinhado.

5. Finalização leve (opcional)

Se parte do cabelo estiver solta ou se as tranças forem do tipo "twist" com o cabelo natural nas pontas, um leave-in leve ajuda a manter os fios hidratados e definidos.

Indicações:

  • Leave-in Meus Cachos de Cinema - Novex
  • Leave-in Curl Manifesto - Kérastase
  • Creme para Pentear Cachos dos Sonhos - Salon Line

Evite exageros para não deixar o cabelo pesado ou com acúmulo de produto.

Dica final para Neymar e para quem usa tranças

A manutenção com um(a) trancista de confiança é essencial. O ideal é não ultrapassar 6 a 8 semanas com o mesmo penteado, para evitar quebra na raiz. Além disso, evite prender o cabelo com muita força ou fazer tração constante, o que pode causar alopecia por tração.

Se Neymar seguir essa rotina, com certeza vai manter o novo visual bonito e saudável por muito mais tempo — dentro e fora dos campos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE NEYMAR JR. NO INSTAGRAM:

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

NeymarvisualNeymar Jr

