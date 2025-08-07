5 atrações imperdíveis para visitar em Olímpia, no interior de São Paulo

Descubra as 5 atrações imperdíveis de Olímpia, SP: parques aquáticos, festivais culturais e experiências únicas para toda a família em 2025!

A Estância Turística de Olímpia, localizada no interior de São Paulo, se consolidou como um dos destinos mais procurados para turismo no Brasil, especialmente para famílias em busca de diversão, cultura e lazer. Conhecida por suas imponentes opções de parques aquáticos e eventos culturais de grande porte, Olímpia recebe cerca de 4 milhões de turistas anualmente. Aqui estão cinco atrações imperdíveis para quem visita essa cidade que encanta a todos.

1. THERMAS DOS LARANJAIS

Sem dúvida, o Thermas dos Laranjais é a principal atração de Olímpia. Considerado o maior parque aquático da América Latina e o segundo no mundo, este complexo oferece mais de 60 atrações para todas as idades. Entre as opções, destaque para toboáguas radicais, montanha-russa aquática, piscinas de surf e até um rio de correnteza.

O parque também se destaca por seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, sendo o primeiro no Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global. Em 2025, o Thermas dos Laranjais inaugura a tão aguardada atração "Nações", composta por dois super toboáguas com 33 metros de altura! Um lugar perfeito para toda a família se divertir durante o ano inteiro, já que o parque funciona todos os dias.

2. FESTIVAL DO FOLCLORE DE OLÍMPIA (FEFOL)

Realizado desde a década de 1960, o Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL) é o maior evento do gênero no Brasil. Reconhecida como a "Capital Nacional do Folclore" desde 2017, Olímpia celebra as tradições culturais com mais de 120 apresentações no palco principal, danças, músicas e desfiles pelas ruas da cidade.

A 61ª edição, que ocorrerá de 2 a 10 de agosto de 2025, será histórica, com a participação de 60 grupos folclóricos de 21 estados brasileiros, além de oficinas de dança, um pavilhão de artesanato e atividades no Museu do Folclore. Com entrada gratuita e expectativa de mais de 180 mil visitantes, este é um evento único para quem deseja conhecer a rica diversidade cultural do Brasil.

3. HOT BEACH OLÍMPIA

O Hot Beach Olímpia é outro parque aquático que vale a pena visitar. Com uma infraestrutura moderna, o parque conta com uma praia artificial, piscina de ondas e atrações que atendem todas as idades, garantindo momentos de lazer para famílias inteiras. Ideal para quem busca diversão com segurança e conforto, o Hot Beach se complementa com um resort de luxo, oferecendo uma experiência completa para os turistas que desejam aproveitar a cidade por mais tempo.

4. VALE DOS DINOSSAUROS

Para quem ama história e dinossauros, o Vale dos Dinossauros é uma atração imperdível. Com réplicas em tamanho real e experiências educativas, o parque proporciona uma viagem ao tempo dos gigantes pré-históricos. Ideal para famílias com crianças, o passeio é tanto educativo quanto divertido, com a oportunidade de aprender sobre a fauna e flora que habitaram a Terra milhões de anos atrás.

5. DREAM ICE BAR OLÍMPIA

Em Olímpia, a experiência do calor do interior paulista ganha uma reviravolta no Dream Ice Bar, o maior bar de gelo da América Latina. Atraindo visitantes com suas esculturas e mobiliário feitos completamente de gelo, o bar oferece uma experiência única com temperaturas de até -20°C. Os visitantes recebem roupas térmicas e se sentem em um ambiente gélido, contrastando com o calor da cidade, criando uma experiência inesquecível.

OUTRAS ATRAÇÕES PARA EXPLORAR

Além dessas cinco atrações imperdíveis, Olímpia ainda oferece outros destinos de lazer que fazem da cidade um dos maiores polos turísticos do interior de São Paulo. O Dreamland Museu de Cera, com figuras em cera de personalidades famosas, e o Orion Verso, que oferece realidade virtual e montanha-russa 360, são outras opções para quem busca diversão e novas experiências.

Com tantos atrativos turísticos, Olímpia é o destino perfeito para quem busca diversão, cultura e momentos inesquecíveis. Seja para uma viagem rápida ou uma temporada prolongada, essa cidade promete agradar a todos os gostos!

