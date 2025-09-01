5 atores de Terra Nostra e como estão 26 anos após a novela

CARAS Indica a reexibição de Terra Nostra e revela por onde andam os protagonistas 26 anos depois

Em setembro de 1999, o público brasileiro se apaixonou pelo romance de Matteo e Giuliana, casal que deu vida à trama central de Terra Nostra. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela se tornou um clássico ao narrar a saga dos imigrantes italianos no Brasil. Agora, 26 anos depois, a obra está de volta em edição especial na Globo, a partir desta segunda-feira, 1º.

No clima da estreia, CARAS Indica revisitar a trajetória do elenco que marcou época: enquanto alguns seguem brilhando nos palcos e nas telas, outros optaram por uma vida longe dos holofotes. Selecionamos cinco nomes inesquecíveis e mostramos como estão atualmente.

Thiago Lacerda

Na época um jovem galã em ascensão, Thiago conquistou o país como o italiano Matteo. Hoje, aos 47 anos, ele segue entre os atores mais respeitados de sua geração. O cinema tem sido um espaço de criação constante, mas o artista também se dedica a uma vida mais tranquila ao lado da família.

Longe do ritmo acelerado das novelas, descobriu paixões fora da tela, como uma uma nova forma de se comunicar. O artista costuma compartilhar reflexões sobre sua trajetória de mais de duas décadas na TV e no cinema nas redes sociais.

Ana Paula Arósio

Símbolo de uma geração e uma das maiores estrelas dos anos 1990 e 2000, Ana Paula encantou como Giuliana. Aos 50 anos, escolheu um caminho diferente: vive discretamente em uma propriedade rural na Inglaterra, ao lado do marido.

Raramente aparece em público, mas sempre que surge, provoca comoção e nostalgia entre fãs que sonham com seu retorno definitivo às telas. Mesmo afastada, seu nome permanece associado a uma aura de mistério e respeito.

Maria Fernanda Cândido

Em Terra Nostra, ela estreou em grande estilo como Paola e rapidamente se consolidou como uma das atrizes mais elegantes e talentosas da televisão. Maria Fernanda, hoje aos 51 anos, construiu uma carreira sólida no Brasil e no exterior, transitando entre TV, teatro e cinema com naturalidade.

Sempre discreta, escolhe projetos que dialogam com sua visão de arte e já levou seu talento para produções internacionais, mantendo-se como um dos nomes mais respeitados do audiovisual brasileiro.

Marcello Antony

Outro destaque da trama, Marcello Antony seguiu um percurso de reinvenção. Após anos de sucesso em novelas e séries, decidiu se mudar para Portugal, onde vive com a família. Atualmente, concilia trabalhos pontuais como ator com uma nova atividade no mercado imobiliário.

Aos 60 anos, mostra-se realizado com as escolhas que fez e mantém a serenidade de quem encontrou equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional.

Ângela Vieira

A intérprete de Janete Magliano, a grande vilã de Terra Nostra segue ativa na no teatro. Aos 73 anos, a atriz teve seu nome envolvido em uma suposta escalação para integrar o elenco de Três Graças, próxima novela das 21h da Globo.