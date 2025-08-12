CARAS Brasil
  2. 5 atividades para fazer em casa com os filhos e comemorar o Dia Nacional das Artes
Caras Indica / INFÂNCIA

5 atividades para fazer em casa com os filhos e comemorar o Dia Nacional das Artes

Nesta terça-feira, 12, é celebrado o Dia Nacional das Artes e a CARAS Brasil separou algumas atividades para fazer com os pequenos e deixar esse dia ainda mais criativo

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 12/08/2025, às 15h21

Nesta terça-feira, 12, é comemorado o Dia Nacional das Artes - Foto: Reprodução/GettyImages
Nesta terça-feira, 12, é comemorado o Dia Nacional das Artes - Foto: Reprodução/GettyImages

Nesta terça-feira, 12, é celebrado o Dia Nacional das Artes em todo o país. A data foi criada em celebração a todas as formas que a arte que possuem uma influência na vida dos seres humanos, como: circo, dança, teatro, música, artes visuais e artes integradas. 

A arte também pode e deve ser mencionada quando falamos sobre novas linguagens, economia criativa e a educação de novas gerações. Confira na lista a seguir algumas atividades para fazer com as crianças em casa e incentivar as artes desde cedo:

Pintura com guache

A pintura é uma das melhores formas para deixar os pequenos soltarem a criatividade! E é super fácil de fazer: separe todas as cores que encontrar, disponibilize pincéis, cartolinas ou folhas de papel e mão na massa, ou melhor, na tinta! Só não vai esquecer de usar uma camisa que possa sujar, ein?

Atividade com massinha de modelar

Misturando o viral do TikTok com a nostalgia da infância, a massinha de modelar é uma ótima opção para desenvolver as habilidades manuais das crianças enquanto eles se divertem! Incentive os pequenos a criarem bichinhos, figuras ou um ao outro.

Instrumentos musicais com materiais recicláveis

Quem nunca sonhou em montar uma banda? Agora é a chance! Utilize materiais recicláveis como caixas de leite ou de pizza e garrafas pet vazias (e limpas) para criar chocalhos e outros instrumentos. Além de incentivar o trabalho manual em equipe, você também pode ensinar a teoria musical para as crianças! Legal, né?

Mostra de Dança

Ballet, Frevo, Hip Hop ou Carimbó? A cultura brasileira é repleta de opções de danças e essa é uma ótima oportunidade para introduzir os pequenos a algumas delas. Mostre representantes de vários estilos de dança, aprendam alguns passos básicos e depois é hora do show! Cada um apresenta sua própria coreografia para um ritmo diferente, incentivando a criatividade e a atividade física enquanto as crianças aprendem sobre a cultura das danças. 

Teatro de fantoches

Alternativo ao teatro tradicional, o teatro de fantoches é uma atividade simples e divertida que incentiva não somente a criatividade, mas também o trabalho artesanal. Reúna os pequenos para escolher uma história que eles gostam e crie os personagens e cenários para encenar dentro de casa! Vale de tudo, meia, botão, cartolina e até os bonecos de massinha que vocês fizeram juntos.

infânciacriançasDIYDia Nacional das Artes

