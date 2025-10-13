3 séries com Paolla Oliveira no Globoplay que mostrar de romance proibido à representatividade – CARAS Indica

De pintora alcoólatra a acompanhante de luxo bissexual e criminosa, Paolla Oliveira dá vida a mulheres ousadas e representa a diversidade LGBTQ+ na televisão

Paolla Oliveira vem chamando atenção com sua entrega em Vale Tudo, no papel de Heleninha Roitman, uma mulher talentosa, mas em crise com o alcoolismo, os traumas e as relações familiares. A atuação intensa e humana reacendeu o interesse do público em revisitar outros trabalhos marcantes da atriz, que também exploram personagens femininas complexas, repletas de nuances, desejos e contradições.

Se você se impressionou com a nova fase de Paolla na novela, o Caras Indica separou três séries imperdíveis para conhecer outras facetas dessa versatilidade e que estão disponíveis no Globoplay.

1. As Cariocas (2010)

Paolla atuou no seriado As Cariocas, no episódio “A Atormentada da Tijuca”, onde interpretou Clarissa, uma mulher recém-divorciada que reage a assédios de forma drástica. Na trama, ela vive uma personagem de pavio curto, sem paciência para cantadas, que decide enfrentar o assédio de chefes e colegas de trabalho, com resultados inesperados. O episódio é uma mistura de humor e crítica social, expondo a exaustão feminina diante da objetificação, e revela o timing cômico e a presença de cena de Paolla, mesmo em situações-limite.

2. Felizes Para Sempre? (2015)

Na minissérie dirigida por Fernando Meirelles, Paolla interpreta Danny Bond, uma mulher enigmática que trabalha como acompanhante de luxo e acaba se envolvendo com diferentes membros de uma mesma família. O papel ficou marcado pela entrega física e emocional da atriz, mas principalmente pela relação entre Danny e Marília (Maria Fernanda Cândido), um dos romances mais comentados da TV brasileira naquela época.

3. Justiça 2 (2023)

Na segunda temporada da série Justiça, Paolla vive Jordana, uma empresária do ramo musical rica e poderosa que forma com Milena (Nanda Costa) o casal carismático conhecido como Jorlena. O relacionamento das personagens se tornou um dos destaques da temporada, conquistando fãs e gerando grande repercussão, especialmente na comunidade LGBTQIAPN+.

Jordana e Milena não são apenas criminosas envolvidas em tramas de roubo e vingança; elas compartilham momentos cotidianos, como assistir a filmes juntas, além de cenas de romance e beijo que conquistaram a torcida do público. O sucesso inesperado do casal mostra como Paolla Oliveira consegue criar personagens complexas e representativas, que emocionam e engajam o espectador.

