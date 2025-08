10 adaptações imperdíveis de livros para filmes e séries em 2025

De clássicos a novos sucessos, confira os livros mais aguardados que serão adaptados para filmes e séries em 2025!

2025 promete ser um ano repleto de estreias literárias que irão encantar os leitores e atrair novos fãs, com uma série de adaptações de livros muito aguardadas, tanto para a TV quanto para o cinema. De clássicos a best-sellers modernos, essas histórias vão ganhar vida nas telas, e você não pode perder. Confira as principais adaptações que você deve ficar de olho!

A EMPREGADA DOMÉSTICA - FREIDA MCFADDEN

A adaptação do best-seller "A Empregada Doméstica" com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried promete ser uma das grandes surpresas de 2025. A história segue Millie, uma jovem que consegue um emprego como empregada doméstica para um casal rico, mas logo descobre que eles têm segredos perigosos. A trama psicológica, repleta de suspense, chega à Netflix em 25 de dezembro de 2025.

A MULHER DA CABINE 10 - RUTH WARE

“A Mulher da Cabine 10”, de Ruth Ware, chega às telinhas da Netflix no outono de 2025, estrelada por Keira Knightley. A trama de suspense psicológico segue uma jornalista que presencia um assassinato durante um cruzeiro, mas ninguém acredita nela. Keira interpreta Lo, que se vê sozinha tentando provar a verdade enquanto o perigo se aproxima. Uma adaptação para os fãs de mistério e thrillers psicológicos.

PARA SEMPRE - JUDY BLUME

Após o sucesso de “Are You There God? It's Me, Margaret”, a Netflix traz "Para Sempre", um clássico de Judy Blume, para as telas. A série, que chega em 8 de maio de 2025, acompanha o primeiro amor de dois adolescentes e como ele os impacta para o resto de suas vidas. A produção conta com Regina King como produtora executiva e diretora do primeiro episódio.

BRIDGET JONES: LOUCA PELO GAROTO - HELEN FIELDING

A história de Bridget Jones ganha mais um capítulo com "Bridget Jones: Louca pelo Garoto", lançado em 2025 no Peacock. Renée Zellweger retorna ao papel de Bridget, agora lidando com a maternidade e tentando se equilibrar entre o trabalho e a vida familiar. Uma comédia romântica com um toque de humor britânico e aquele drama clássico que só Bridget sabe viver.

THE LOVE HYPOTHESIS - ALI HAZELWOOD

Baseado no fenômeno BookTok, "The Love Hypothesis" de Ali Hazelwood vai ganhar uma adaptação para o cinema estrelada por Lili Reinhart e Tom Bateman. A história segue Olive Smith, uma estudante de doutorado que começa um relacionamento falso com Adam, um professor. O romance entre eles cresce de uma maneira inesperada, trazendo uma história de amor divertida e encantadora. A estreia é prevista para 2025, no Amazon Prime Video.

O HOMEM SUSURRANTE - ALEX NORTH

“O Homem Sussurrante” de Alex North será transformado em uma série de suspense pela Netflix. O thriller segue um escritor que começa a investigar um caso envolvendo o desaparecimento de um menino, e logo se vê ligado a um assassino em série. Com um elenco de peso, incluindo Robert De Niro, Michelle Monaghan e Adam Scott, a série promete deixar os espectadores em suspense.

VLADIMIR - JULIA MAY JONAS

“Vladimir” de Julia May Jonas será adaptado para uma série estrelada por Rachel Weisz. A trama foca em uma mulher que se torna obcecada por uma colega mais jovem, criando uma tensão sexual e psicológica. O thriller psicológico promete mexer com o público, e a série está sendo esperada para 2025.

FRANKENSTEIN - MARY SHELLEY

O clássico de terror “Frankenstein” de Mary Shelley vai ganhar uma adaptação para a Netflix, dirigida por Guillermo Del Toro. Jacob Elordi e Mia Goth irão estrelar a versão mais sombria dessa história icônica. Com a direção de Del Toro, a adaptação promete um tom único, equilibrando o terror psicológico com uma narrativa visualmente impressionante. Estreia prevista para 2025.

O GOLPE DO TIGRE - KEVIN COOK

Baseado no livro de Kevin Cook, “O Golpe do Tigre” será adaptado para um filme biográfico sobre Tiger Woods, estrelado por um elenco de peso, incluindo o próprio Woods e o diretor Reinaldo Marcus Green. A produção está sendo desenvolvida pela Amazon, com um lançamento previsto para o final de 2025.

CARRIE - STEPHEN KING

A obra-prima de Stephen King, “Carrie”, que já foi adaptada várias vezes para o cinema, ganhará uma nova versão em série pela Amazon Prime Video. A série será uma releitura ousada da história de Carrie White, uma adolescente com poderes telecinéticos que se revolta contra os abusos de sua mãe e colegas de escola. Produzida por Mike Flanagan, promete trazer uma nova abordagem dessa história aterrorizante e emocionante.

Essas adaptações de livros estão entre as mais aguardadas de 2025 e prometem trazer uma nova vida a clássicos literários e best-sellers modernos. Se você ainda não leu os livros, aproveite para conhecê-los antes das estreias, pois muitas vezes a experiência de ler a obra original é ainda mais rica!

