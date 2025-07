Irmã de Bruna Marquezine, Luana Maia exibe novo visual e é elogiada na web

Luana Maia, a irmã mais nova da atriz Bruna Marquezine, chamou atenção nas redes sociais ao mostrar uma mudança no cabelo

Luana Maia, irmã da atriz Bruna Marquezine, ganhou destaque no Instagram nesta semana ao compartilhar uma série de fotos exibindo seu novo corte de cabelo. A artista posou sorridente mostrando o resultado do trabalho do cabeleireiro Gabriel Deodato.

Na legenda, Luana fez uma brincadeira com o profissional responsável pelo novo look: "Só você toca no meu cabelo agora". A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que se manifestaram elogiando o estilo renovado da jovem.

Famosos interagem com Luana Maia nas redes sociais

Entre os comentários, celebridades não economizaram nos elogios. A apresentadora Giovanna Ewbank comentou: "Que linda! Esse corte ficou tudo! Vou levar pro meu cabeleireiro fazer igual rsrsrs…tá linda!".

Sasha Meneghel, estilista e filha de Xuxa, também prestou sua homenagem com um simples, porém marcante: "Very gata". A atriz e apresentadora Tatá Werneck foi direta e chamou Luana de "Deusa".

Além dos famosos, seguidores de Luana também se mostraram encantados com a transformação, enchendo a publicação de elogios. Bruna também fez questão de deixar uma mensagem afetuosa: "Linda, linda".

Luana é a irmã mais nova de Bruna Marquezine e, apesar de ter feito uma participação na novela "Em Família (2014)", da TV Globo, optou por seguir um caminho mais discreto e independente. Atualmente com 21 anos, é produtora executiva de um projeto de dança contemporânea e artes cênicas. Nas redes sociais, compartilha seu trabalho artístico, como suas pinturas.

Em fevereiro de 2025, no aniversário de 21 anos de seu namorado, João Fernando Alvariz, Luana compartilhou uma linda homenagem. “Te ter na minha vida é o maior presente que poderia ter ganhado, amor. Aprender com você um pouquinho mais todos os dias”, escreveu a jovem.

Veja as fotos do novo visual de Luana Maia:

